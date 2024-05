MAPEI Austria lädt zum Family and Friends Day in Nußdorf ob der Traisen

MAPEI Austria Zentrale in Nußdorf ob der Traisen

MAPEI zählt mit insgesamt rund 150 Mitarbeitern zu einem wichtigen Arbeitgeber der Region. „Herzlich willkommen sind Bewohner von Traismauer und aus der Umgebung, unsere Kunden und Partner, sowie die Familien unserer Mitarbeiter. Wir möchten Ihnen an diesem Tag unsere Arbeit näherbringen und Ihnen die Gelegenheit geben, uns und unsere Produkte kennenzulernen“, so Mag. Andreas Wolf, Geschäftsführer der MAPEI Austria GmbH.

Geschäftsführer, Mag. Andreas Wolf

Unterhaltung für Groß und Klein

Interessierte erhalten an diesem Tag einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des Produktionswerkes. Betriebsführungen, Expertengespräche sowie Präsentationen der vielfältigen Produktlinien bringen Ihnen die Produktwelt von MAPEI näher und zeigen Ihnen, welche Produkte direkt in Österreich produziert werden, wie beispielsweise Fliesenkleber und Betoninstandsetzungmörtel Made in Austria.

Kleine Besucher erwartet ein unterhaltsames Animationsprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und vielen Highlights, wie einem Virtual Reality Simulator. Für Partystimmung sorgen im überdachten Zelt Hubis Urknallkombo und Tanzdarbietungen der Herzogenburger Volkstanzgruppe sowie der Hiphop Plattler aus dem Traisental.

Verpflegung

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt mit köstlichen Speisen, inklusive gluten- & laktosefreien sowie veganen Optionen. Aufgrund der italienischen Wurzeln von MAPEI können Sie sich auf italienische Schmankerln sowie Food-Trucks mit vielfältigem Angebot freuen. Bei regionalem Wein und Spritzer lässt sich die entspannte Atmosphäre besonders genießen.

Das Team der MAPEI Austria GmbH freut sich auf Ihr Kommen

MAPEI sorgt mit den Produktionsstandorten in Nußdorf ob der Traisen und Langenwang sowie zahlreichen Außenlagern in ganz Österreich für eine flächendeckende Versorgung mit Baustoffen und bauchemischen Produkten. Das breitgefächerte Sortiment bietet unter anderem Verlegesysteme für die Fliesen- & Natursteinverlegung, für die Bodenverlegung sowie Abdichtungslösungen, Produkte zur Betoninstandsetzung oder auch Betonzusatzmittel.

Anmeldung unter office@mapei.at

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mapei.at

