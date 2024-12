Maris Care – das neue Fragranite Becken von Franke Inklusives Design für eine barrierefreie Küche

So individuell wie jeder Mensch sind auch die Bedürfnisse und Ansprüche an das perfekte Zuhause. Für eine barrierefreie Küche hat Franke jetzt ein neues Fragranite Becken auf den Markt gebracht: Maris Care wurde speziell entworfen für Rollstuhlfahrer und alle, die im Küchenalltag sitzen möchten oder müssen.

Das Maris Care Becken von Franke erhöht den Komfort durch sein barrierefreies, integratives Design

Neben Form und Farbgebung spielen haptische, sensorische und funktionelle Eigenschaften eine zentrale Rolle im Alltag. Das neue Becken Maris Care ist ein Ausdruck des Engagements von Franke für inklusives Design: Durch seine reduzierte Höhe von nur 127 mm ist unter dem Becken ausreichend Platz, so dass es optimal geeignet ist für Rollstuhlfahrer, ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die präzisen Linien und die klare Gestaltung verleihen der Maris Care eine zeitlos schöne Optik. Die Armaturenbank und eine leichte Abstufung im Becken ermöglichen den Einsatz von speziellem Zubehör: Ein passendes Edelstahl-Abtropfbecken, ein Schneidbrett aus Holz und die vielseitige Franke Rollmatte vervollständigen das System und bieten zusätzlichen Komfort.

Gefertigt aus langlebigem Fragranite, kombiniert Maris Care Ästhetik und Funktionalität. Das Material besteht aus Quarz – einem der härtesten Materialien der Natur – und Acrylharz, wodurch es besonders resistent gegenüber Kratzern ist und Temperaturen von bis zu 280 °C standhält. Die Oberfläche ist farb- und UVbeständig, aufprallresistent und lebensmittelecht. Das Material Fragranite zeichnet sich zudem durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus – beides überaus wichtige Eigenschaften in der Küche.

Franke fertigt das Maris Care Becken aus robustem und pflegeleichtem Fragranite. Es ist äußerst resistent gegenüber Kratzern, Hitze und Temperaturschocks. Die langlebigen Becken sind farb- und UV-beständig, aufprallresistent und lebensmittelecht

Erhältlich ist das Maris Care Becken in drei modernen Farbtönen: Black Matt, Steingrau und Glacier-Weiß. So fügt es sich harmonisch ins Küchendesign ein oder setzt stilvolle Akzente. Mit einer Breite von 600 mm ist es ideal geeignet für den 70er Unterschrank. Mit Maris Care definiert Franke neue Maßstäbe für barrierefreies Design, indem Funktionalität, Ergonomie und Ästhetik auf einzigartige Weise vereint werden.

Franke bietet das Maris Care Becken in drei schönen Fragranite Farbtönen: Black Matt, Steingrau und Glacier. So fügt es sich harmonisch in das Küchendesign ein oder setzt bewusst Akzente

