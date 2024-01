Marketing Mitarbeiter:in (m/w/d) in Teilzeit (20-24h) gesucht

Zur Verstärkung des Teams in Salzburg sucht MHK zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n verantwortungsvolle/n, qualifizierte/n und engagierte/n

Marketing Mitarbeiter:in (m/w/d) in Teilzeit (20-24h)

Was Sie erwartet:

– Zusammenarbeit mit unseren Handels- bzw. Industriepartnern in allen marketingtechnischen Themen

– Betreuung und Aktualisierung von Webseiten und Social Media Kanälen

– Aufbereitung von Texten, Bildmaterial, Videos und sonstigen Inhalten (Content Management)

– Betreuung unseres E-Mail-Marketing-Tools sowie Mitarbeit im konzerneigenen Intranet

– Zusammenarbeit mit externen Beratern und Agenturen

– Werbemittelkonzeption und Umsetzung

Was Sie auszeichnet:

Wir suchen den Kontakt zu qualifizierten Persönlichkeiten, die auf Basis einer erfolgreich abgeschlossenen kaufmännischen Berufsausbildung mit Schwerpunkt Marketing und

Kommunikation oder eines abgeschlossenen Marketing-Studiums bereits über praktische Berufserfahrung im Bereich Marketing und/oder Kommunikation verfügen.

Darüber hinaus bringen Sie mit:

– Erfahrung im Desktop-Publishing (Photoshop, Illustrator, InDesign)

– Erfahrung im Umgang mit CMS-Systemen (zB.: Typo 3) sowie Webmonitoring-Tools (z. B. Google Analytics)

– Begeisterung für Marketing-Trends

– hohe Kunden- bzw. Serviceorientierung

– hohes Verantwortungsbewusstsein, Präzision, Zuverlässigkeit, und Diskretion

– Kommunikations- und Überzeugungsstärke gepaart mit Empathie und sicherem Auftreten

– selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise

– Wirtschaftliches Denken, hohe Eigenmotivation

– Team- und Organisationsfähigkeit

Was wir Ihnen bieten:

– interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben in einem hochmotivierten, kompetenten Team

– ausführliche Einarbeitung, umfangreiche Schulung

– intensive und kontinuierliche Weiterbildung

– angenehmes Arbeitsklima und eine wertschätzende Unternehmenskultur

– modern ausgestattete Arbeitsplätze in klimatisierten Räumen

– Möglichkeit zum Home Office

– attraktive Vergütung bei flexiblen Arbeitszeiten

– sicherer Arbeitsplatz in einer leistungs- und wachstumsstarken Unternehmensgruppe mit Tradition

Wenn Sie an einer neuen Herausforderung interessiert sind und Sie diese Aufgabenstellungen ansprechen, dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit

Foto und allen Zeugnissen) an Herrn Mag. Günter Schwarzlmüller.

E- Mail: g.schwarzlmueller@mhk.at

Weitere Informationen finden Sie unter www.Mhk.at

Quelle: MHK