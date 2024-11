Markus Sander verlässt Häcker Küchen

Vor rund zehn Jahren trat Markus Sander als Geschäftsführer ins Familienunternehmen Häcker Küchen im ostwestfälischen Rödinghausen ein. In den vergangenen Jahren trug er gemeinsam mit seinem Team zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung bei. Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur zukünftigen vertrieblichen Ausrichtung des Unternehmens, in einem anhaltend herausfordernden wirtschaftlichem Umfeld, hat man sich entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen.

„Im Namen der gesamten Geschäftsführung von Häcker Küchen möchte ich mich bei Markus Sander für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen zehn Jahren bedanken. Das gesamte Unternehmen hat sich in dieser Zeit eindrucksvoll entwickelt und Markus Sander hat mit seiner Expertise und seinem Engagement einen wichtigen Teil dazu beigetragen. Wir wünschen Herrn Sander für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei seinen neuen Herausforderungen“, so Jochen Finkemeier, Inhaber und Geschäftsführer Häcker Küchen.

Interimsmanagement mit Marcus Roth und Olaf Thuleweit intern kompetent besetzt

Bis zur Benennung der/des neuen Geschäftsführerin/Geschäftsführers werden Marcus Roth und Olaf Thuleweit interimsweise die Vertriebsverantwortung übernehmen. Die weitere Geschäfts-führung, bestehend aus Jochen Finkemeier (Geschäftsführender Gesellschafter), Stefan Möller (Kaufmännischer GF) sowie Dirk Krupka (Technischer GF), bleibt unverändert.

Seit fast zehn Jahren ist Olaf Thuleweit als Geschäftsführer HK Appliances für den Bereich Hausgeräte und die Vermarktung der Eigenmarke Blaupunkt bei Häcker verantwortlich. Im Rahmen der zusätzlichen Interimsposition haben Marcus Roth und Olaf Thuleweit ein erfahrenes und eingespieltes Vertriebsteam mit Jörg Varnholt (Europa) und Thomas Klee (Asien & Mittlerer Osten) an ihrer Seite.

Die Unternehmensführung von Häcker Küchen befasst sich bereits mit der Suche nach einer Neubesetzung für den vakanten Bereich und geht davon aus, dass die Position ab Ende 2025 neu vergeben sein wird.

Olaf Thuleweit und Marcus Roth

