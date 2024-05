Massiver Umsatzeinbruch in Österreich bei Bodenbelägen und Parkett

Im Markt für Bodenbeläge und Parkett machte sich im vergangenen Jahr Krisenstimmung breit. Laut aktuellem BRANCHENRADAR Bodenbeläge und Parkett in Österreich schrumpften die Herstellererlöse um 17,8 Prozent gegenüber Vorjahr auf insgesamt rund 293 Millionen Euro. Für den Umsatzeinbruch sorgte vor allem die überraschend schwache Nachfrage in der Renovierung, die für mehr als drei Viertel des Rückgangs verantwortlich zeichnete. Vor allem im Wohnsektor wurden auffällig weniger Bodenbeläge und Parkett getauscht als die Jahre davor. Das bekam der Parkettmarkt besonders zu spüren. Im Jahresvergleich sank der Herstellerumsatz um 20,6 Prozent auf knapp 147 Millionen Euro und damit auf das Niveau von 2019, allerdings bei weitaus höheren Gestehungskosten als damals. Rund 90 Prozent aller Parkettböden werden in Wohnungen verlegt.

Elastische und Textile Bodenbeläge wurden indessen mehr oder weniger stark von einer vergleichsweise stabilen Nachfrage aus dem Nicht-Wohnbau gestützt. Im Vergleich zu 2022 reduzierte sich der Umsatz mit Elastischen Bodenbelägen (inkl. Laminat) um 17,0 Prozent auf 102,7 Millionen Euro. Etwa die Hälfte des Bedarfs dieser Produktkategorie kommt aus dem Nicht-Wohnbau. Der Umsatz mit Textilen Bodenbelägen verkürzte sich indessen „lediglich“ um knapp neun Prozent gegenüber Vorjahr auf 42,9 Millionen Euro. Textile Bodenbeläge werden nur noch zu etwa einem Drittel für Wohnzwecke verwendet.

Marktentwicklung Bodenbeläge und Parkett in Österreich | Herstellerumsatz in Mio. Euro





Quelle: Branchenradar