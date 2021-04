Mehr Hygiene im Haushalt: Miele Geräte beseitigen Viren zuverlässig

Das Bedürfnis der Menschen nach Hygiene im eigenen Haushalt ist hoch und hat in der Pandemie weiter zugenommen. Hygienisch sauberes Geschirr und reine Wäsche geben Vertrauen und sorgen für ein sicheres Gefühl im Alltag. Dass Geschirrspüler, Waschmaschinen und Waschtrockner von Miele diesem Anspruch in besonderem Maße gerecht werden, wurde von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wissenschaftlich geprüft – und vom unabhängigen Institut für integrative Hygiene und Virologie – InFluenc_H – mit dem Siegel in Gold ausgezeichnet. Das Miele-Dampfbügelsystem FashionMaster erhält das Siegel in Silber, die höchste Auszeichnung in dieser Produktkategorie.

Dieses Hygienesiegel wird ausschließlich an Produkte vergeben, deren hohe Leistungen zum Schutz vor Viren wissenschaftlich belegt sind. Es setzt voraus, dass 99,9 Prozent oder mehr der Viren zuverlässig inaktiviert werden. Dies umfasst behüllte und unbehüllte Viren, darunter das Coronavirus SARS-CoV-2, Influenza- und Noroviren. Bei den Geschirrspülern von Miele sorgen eine ausgereifte Spültechnik und hohe Spültemperaturen für verlässliche und hygienische Reinigungsergebnisse. Im Hygiene- oder Intensiv-Programm mit jeweils Spültemperaturen von über 70 Grad Celsius werden mehr als 99,9 Prozent aller Erreger inaktiviert. Behüllte Viren, wie beispielsweise SARS-CoV-2, werden sogar schon im wasser- und energiesparenden ECO-Programm zuverlässig unschädlich gemacht. Wie genau geprüft wurde, ist unter diesem Link abrufbar.

„Das Siegel bestätigt einmal mehr die hervorragende Hygiene und auch den Schutz vor Viren, die Geschirrspülen mit Miele bietet“, erklärt Tobias Landwehr, Produktmanager Geschirrspülen bei Miele Deutschland. Die durch das Siegel bestätigte Wirkung gilt für alle Miele-Geschirrspüler in Verbindung mit den UltraTabs oder der integrierten PowerDisk von Miele. Diese bietet mit der Funktion AutoDos besonderen Komfort. Exklusiv bei Miele: Ein eigens entwickeltes Pulvergranulat wird automatisch so dosiert, dass stets die exakt richtige Menge an Reiniger zugegeben wird, abhängig vom gewählten Programm oder dem Grad der Verschmutzung.

Bei den Waschmaschinen und Waschtrocknern erhalten jene Modelle das Siegel, die mit dem besonders effektiven Waschverfahren PowerWash und dem automatischen Dosierverfahren TwinDos ausgestattet sind. Durch Temperaturhaltezeiten von bis zu 60 Minuten im Waschprogramm Baumwolle Hygiene 60 °C verbunden mit dem Extra AllergoWash, werden zuverlässig mehr als 99,9 Prozent aller Viren entfernt – wissenschaftlich bestätigt von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen (Prüfmethode siehe Link).

Einen wichtigen Beitrag zum Schutz gegen Viren leistet TwinDos, eine patentierte Dosierung von Flüssigwaschmittel mit Zwei-Phasen-Wirkung, die es nur bei Miele gibt. Zunächst beseitigt ein Basis-Waschmittel (UltraPhase 1) Verschmutzungen wie Fett und Eiweiß. Ein bleichehaltiger Reinigungsverstärker (UltraPhase 2) entfernt dann hartnäckigere Flecken und auch Keime. Beide Waschmittel werden getrennt voneinander und je nach Art der Wäsche zum passenden Zeitpunkt und im richtigen Verhältnis automatisch dosiert. Das patentierte Waschverfahren PowerWash sorgt unterdessen durch eine zusätzliche Umflutpumpe und einen speziellen Drehrhythmus der Trommel („Spin & Spray“) für beste Werte bei Waschleistung, Energie- und Wasserverbrauch sowie kurze Programmlaufzeiten.

Maximale Hygiene und geprüften Schutz vor Viren bietet Miele auch mit seinem Dampfbügelsystem FashionMaster. Hier hat die Hochschule Albstadt-Sigmaringen die Virusreduktion auf Textilien in Verbindung mit Dampf untersucht. Das Ergebnis: Bei punktueller Bedampfung für fünf Sekunden mit dem Miele-Bügeleisen (Leistungsstufe 3) oder dem Steamer (modellabhängig) werden 99,99 Prozent der Viren wie Corona-, Influenza- und Noroviren (mit Ausnahme von Hepatitis-B-Viren) entfernt. Dafür hat der FashionMaster das Hygienesiegel in Silber erhalten.

Mit bis zu vier bar Dampfdruck und einer konstanten Dampfmenge von 100 g/min erzielt der FashionMaster faltenfreie Bügelergebnisse bei höchstem Komfort. Eine Aufblasfunktion erleichtert das Bügeln zusätzlich und sorgt für besonders sanftes Glätten, während die Absaugfunktion einen intensiveren Dampfeinsatz bewirkt. Der modellabhängige handliche Steamer ermöglicht schnelles und schonendes Glätten bei hängender Kleidung.

*Mit Ausnahme von Hepatitis-B-Viren beim Miele-Dampfbügelsystem FashionMaster.

