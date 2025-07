Meisterwerke aus Stoff und Farbe: Kärntens beste Tapezierlehrlinge ausgezeichnet

Gratulation an das Siegertrio (v. l.) Nadine Kolland (2. Platz), Solveig Egger (1. Platz) und Larissa Rindlisbacher (3.Platz) Mit geschickten Händen, viel Gefühl für Farben und Materialien sowie einem hohen Maß an Genauigkeit bewiesen die Lehrlinge beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Tapezierer und Dekorateure, dass das traditionsreiche Handwerk Zukunft hat. Die Teilnehmer:innen mussten mehrere anspruchsvolle Aufgaben meistern – vom Tapezieren über das Polstern bis hin zum Nähen und Dekorieren. Die Leidenschaft für das Handwerk wurde sichtbar „Unsere Lehrlinge haben erneut bewiesen, wie viel Talent und Einsatz in ihnen steckt. Mit großer Begeisterung haben sie gezeigt, wie vielfältig und kreativ unser Beruf ist“, zeigte sich Petra Dietrichsteiner, Innungsmeister-Stellvertreterin und Berufsgruppensprecherin, beeindruckt. „Genau solche motivierten jungen Menschen brauchen wir in unseren Betrieben.“ Bei den Arbeiten wurden neben der handwerklichen Ausführung auch Gestaltung, Kreativität und Farbharmonie bewertet. Die Erstplatzierte darf Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb im Herbst vertreten. Das sind die Sieger 1. Platz: Solveig Egger aus Gmünd, Betrieb Manuela Pufitsch, Rothenthurn

2. Platz: Nadine Kolland aus Moosburg, Betrieb Alexander Rudolf Leitmann, Klagenfurt

3. Platz: Larissa Rindlisbacher aus Seeboden, Schmidt Raumausstattung GmbH, Spittal

Die Landesinnung gratuliert allen Teilnehmer:innen herzlich und bedankt sich bei den Lehrbetrieben sowie der Berufsschule Völkermarkt für die ausgezeichnete Betreuung und Unterstützung. Petra Dietrichsteiner (im Bild links) gratuliert den Gewinnerinnen Weitere Informationen finden Sie unter www.wko.at/ktn

Quelle: WKK/PSB Media