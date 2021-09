Messe tut gut! Erfolgreiche RE-START EDITION der Kind + Jugend 2021

Messe tut gut! Das war das übereinstimmende Resümee der RE-START EDITION der Kind + Jugend vom 9. bis 11. September 2021. Drei Tage lang zeigten rd. 150 Anbieter ein ausgewähltes Spektrum an Baby- und Kleinkindausstattung. Erstmals nach der pandemiebedingten messelosen Durststrecke konnte das Fachpublikum wieder ausgiebig Informationen aus erster Hand sammeln, Produkte anfassen, testen und begutachten und vor allem auch in direktem Kontakt mit den Herstellern über Geschäfte sprechen und ordern. Rund 2.000.Besucher aus dem Groß-, Einzel- und Onlinehandel, davon über die Hälfte aus dem Ausland, ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Sie kamen zum überwiegenden Teil aus der DACH-Region und den europäischen Nachbarländern. „Der erfolgreiche Re-Start der Kind + Jugend 2021 bestätigt, wie wichtig es war, die Messe in diesem Jahr durchzuführen. Der persönliche Kontakt und Austausch haben der Branche gefehlt, und die diesjährige Messe hat hier einen zentralen Impuls gegeben. Das sind auch sehr gute Vorzeichen für die Kind + Jugend 2022“, fasst Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, die drei Messetage zusammen. Zum ersten Mal realisierte die Koelnmesse mit der Kind + Jugend 2021 ein hybrides Messekonzept. „Die Ergänzung der physischen Messe durch das digitale Format Kind + Jugend @home konnte sich vom Start weg sehr gut etablieren und bietet für die Zukunft noch viel Potential“, so Frese.

„Wir konnten unsere Kunden sehen, und zwar nicht nur virtuell, sondern auch physisch“, beschrieb Patrick Osann, Geschäftsführer Osann GmbH, den Messeverlauf. „Deshalb sind wir durchaus zufrieden über die gute Resonanz von Besuchern aus dem deutschsprachigen Europa und aus anderen europäischen Ländern. Vor allem war die Qualität der Besucher durchweg gut. Dieser Re-Start war für die Branche wichtig, aber auch für uns als Unternehmen.“.

Paul Rosenquist, Tradeshow & Event Manager bei Thule AB, ergänzt: „Für uns als Unternehmen war diese Kind + Jugend eine ausgezeichnete Möglichkeit uns deutlich sichtbar zu präsentieren. Wir wollten unsere Kunden treffen und freuen uns nun über eine überraschend gute Messe mit wirklich guten Kontakten. Es war wichtig, sich einmal wieder persönlich zu begegnen. Der Re-Start war für uns als Unternehmen wichtig, aber sicher auch für die Messe.“

Auch Nele Burmeister von der Lässig GmbH äußert sich positiv: „Die Messe lief sogar deutlich besser als erwartet. Viele unserer Kunden waren vor Ort und sehr froh, wieder persönlich Produkte begutachten und sich informieren zu können. Es war darum sehr wichtig, dass wir hier ausstellten.“

Dass die Qualität der Fachbesucher sehr hoch war, bestätigten die Aussteller übereinstimmend. Viele berichteten von Aufträgen, andere erwarteten ein gutes Nachmessegeschäft. In der familiären Messeatmosphäre konnten sich gerade auch kleinere Unternehmen bemerkbar machen und freuten sich entsprechend über die größere Aufmerksamkeit des Handels. Hier war das Interesse für neue Produkte sehr groß, auch nachhaltige Materialien und Konzepte stießen auf großen Zuspruch.

Michael Stahl, Exportleiter Sterntaler GmbH, hob hervor, wie wichtig die Kind + Jugend dem Unternehmen, das seit vielen Jahrzehnten regelmäßig teilnimmt, ist. „Wir haben auch in diesem Jahr ein gutes Feedback auf unser Sortiment erhalten, auch aus dem außereuropäischen Ausland“, so Stahl. Mit Blick auf 2022 freut er sich auf wieder mehr Aussteller und Kunden, denn „diese Messe ist international die wichtigste Plattform“.

Auch Stan Gardin, Exportleiter Nuby, setzt auf mehr Beteiligung im kommenden Jahr. „Unser Stand hatte ungefähr ein Viertel unserer üblichen Größe auf der Kind + Jugend. Und das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht“, so Gardin. Das Unternehmen, das bereits seit 20 Jahren auf der Messe ausstellt, konnte u. a. auch Kunden aus Tunesien, Jordanien, Polen und Bulgarien begrüßen.

Erstaussteller Asa Selection GmbH, der kindgerechtes Geschirr und Accessoires präsentierte, fühlte sich im Kind + Jugend-Umfeld ebenfalls gut aufgehoben und sieht sich auch in Zukunft als Aussteller auf der Messe.

„Der Re-Start der Kind + Jugend war ein wichtiger Anstoß für die gesamte Branche“, bemerkte Gosia Sokolawska vom polnischen Unternehmen Little Lights (LLMNF Krzysztof Stefaniak), und ergänzte: „Ich freue mich schon auf das nächste Jahr.“

Ergänzend zur physischen Messe fand die Kind + Jugend erstmals auch digital statt. Die Plattform Kind + Jugend @home bildet alle ausstellenden Unternehmen mit ihren Produkten sowie das informative Eventprogram ab und bietet zahllose Networking-Optionen. Kind + Jugend @home steht noch bis Ende Oktober 2021 zur Verfügung. Tickets können weiterhin erworben werden.

Termin Kind + Jugend 2022

Im kommenden Jahr wird die Kind + Jugend vom 8. bis 10. September 2022 stattfinden.

Die Kind+Jugend 2021 in Zahlen

An der Kind + Jugend 2021 beteiligten sich 149 Unternehmen aus 24 Ländern, davon 85 Prozent aus dem Ausland. Darunter befanden sich 22 Aussteller aus Deutschland ohne zusätzlich vertretene Unternehmen sowie 127 Aussteller aus dem Ausland. Schätzungen für den letzten Messetag einbezogen, wurden zur Kind + Jugend 2021 rund. 2.000 Besucher aus 59 Ländern gezählt. Der Auslandsanteil der Fachbesucher lag bei 56 Prozent.*

* Alle Zahlen sind nach den Richtlinien der Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen (FKM) berechnet (www.fkm.de).

Weitere Informationen finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Köln Messe