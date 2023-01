MHK – Mehr Sicherheit. Bessere Abschlüsse.

Sicherheit ist eines der wichtigsten Argumente beim Küchenkauf. Neben der Sicherheit, perfekt beraten zu werden, spielt für die KonsumentInnen vor allem die Frage nach der Produktqualität eine enorm wichtige Rolle – schließlich ist der Kauf einer Küche nicht nur eine meist kostenintensive Investition, die Küche selbst ist zudem ein langlebiges Produkt, das über die Jahre hohen Belastungen ausgesetzt ist.

Um diesen Anspruch des Kunden in die Produktsicherheit zu stärken, hat die MHK Group ihre beiden internationalen Eigenmarke neola und xeno zum Start ins neue Geschäftsjahr mit einer exklusiven 10 Jahre Funktionsgarantie ausgestattet. „Mit der Garantiedatenbank haben wir einen der führenden Experten in den eigenen Reihen“, betont Andreas Knehler, der für den Auf- und Ausbau der MHK Eigenmarken neola und xeno verantwortlich zeichnet. Garantieverlängerungen gäbe es bereits, diese würden aber überwiegend Elektrogeräte und Holzteile absichern und das oft für den Zeitraum von 5 Jahren.

„Für neola und xeno wollten wir noch einen Schritt weiter gehen“, so Andreas Knehler. In Gesprächen mit der Garantiedatenbank entstand schließlich eine Funktionsgarantie. „Die Funktionsgarantie gilt vereinfacht gesagt für alles, was hoch- und runter- oder rein- und rausfährt, was zusätzlich zu Elektrogeräten an- und ausgeht, was dreht oder schwenkt“, erläutert Thomas Singer, Geschäftsführer der Garantiedatenbank. Damit sind sowohl alle mechanischen und elektronischen Beschläge abgesichert als auch alle Beleuchtungsartikel. Doch damit nicht genug. Ein weiterer Vorteil für den Käufer: die 10 Jahre Funktionsgarantie – und damit zehn Jahre Sicherheit auf die neue neola bzw. xeno Küche – gibt es beim Küchenkauf gratis on top. Für die Partner im Fachhandel ein wichtiges Verkaufsargument. Entsprechend positiv ist das Feedback aus dem Handel, der in der 10 Jahre Funktionsgarantie ein „richtiges Pfund“ und einen „entscheidenden Wettbewerbsvorteil“ sieht. Neu im Markt ist außerdem, dass die Hersteller verpflichtet sind, Ersatzteile in diesen zehn Jahre nachzuliefern und der Händler von der Garantiedatenbank noch einen finanziellen Ausgleich für den Arbeitseinsatz erhält.

Rund zwei Drittel ihres Umsatzes generiert die MHK Group im Segment Küche durch ihre Eigenmarken. „Mit der Erweiterung des Serviceangebot laden wir unsere Eigenmarken nun marktseitig qualitativ deutlich auf. Das heißt, der Küchenkäufer erhält einen klaren Mehrwert, den es bei der Herstellermarke nicht gibt. Dieses Alleinstellungsmerkmal stärkt unsere Partner, damit sie auch in einem schwieriger werdenden Umfeld Chancen ergreifen und erfolgreich wachsen können“, so Andreas Knehler.

Thomas Singer und Andreas Knehler

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk-kuechenspezialist.at

Quelle: MHK Group