Michael Wiegand neuer Vertriebsleiter bei Schüco Alu Competence

Der Fokus seiner Tätigkeit wird auf dem Ausbau der langjährigen Kundenbeziehungen sowie Aufbau neuer Vertriebskanäle und Kundensegmente liegen. Enger Kundenkontakt und der Aufbau einer persönlichen und partnerschaftlichen Kundenbindung sind Michael Wiegand dabei besonders wichtig.

Mit dem Start der virtuellen Messe #Follow the details von Schüco Alu Competence Anfang Mai konnte Michael Wiegand dieses dann auch sofort in die Tat umsetzen. „Das war ein perfekter Einstieg! Ich konnte gleich in den ersten Tagen eine Vielzahl unserer Kunden virtuell treffen und mich persönlich vorstellen. Und das trotz Corona. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!“

Frank Wegener, Geschäftsleitung Schüco Alu Competence, freut sich, mit Michael Wiegand einen erfahrenen Vertriebsprofi für Schüco Alu Competence gewonnen zu haben: „Wir haben viel vor und wollen unseren Service konsequent ausbauen. Michael Wiegand kennt die Bedürfnisse unserer Kunden und hat den strategischen Weitblick auf zukünftige Marktherausforderungen. Bei allen Maßnahmen, die wir planen, wird vor allem der Kunde im Vordergrund stehen“, so Frank Wegener. „Wir wollen in erster Linie Mehrwerte für unsere Kunden schaffen“, ergänzt Michael Wiegand.

Um dies zu ermöglichen, investiert Schüco Alu Competence massiv in die digitale Infrastruktur. So werden u.a. neue CRM- und ERP-Systeme eingeführt sowie die Gestaltung eines Konfigurators für die SAC-Produkte gestartet. Darüber hinaus werden Kunden sukzessive an einen digitalen Bestell- und Planungsprozess angebunden, um den Lieferservice zu erhöhen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueco.com/alu-competence und www.schueco.de/sac2021.

Quelle: SCHÜCO