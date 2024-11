Mömax eröffnet neuen Citystore auf der Mariahilfer Straße in Wien

In der Mariahilfer Straße in Wien setzt Mömax ein ganz neues und innovatives Innenstadtkonzept um. Auf einer Verkaufsfläche von ca. 2.500 m2 sind die Highlights des mömax Sortiments ausgestellt. Alle Warengruppen finden mit ihren „Best-of‘s“ Platz im neuen, trendigen mömax Citystore.



Vielfältige Wohnideen, Einrichtungskonzepte, Dekorationsartikel und vieles mehr wartet auf zahlreiche Besucher. Mömax überrascht regelmäßig mit neuen Wohntrends und Accessoires zum Wohlfühlen im eigenen Zuhause. Und all das zu extrem günstigen Preisen gemäß dem Motto:

„Wir schaffen Design zu günstigsten Preisen, die sich jeder leisten kann“, so Mag. Thomas Saliger, mömax Unternehmenssprecher. „Mit unserem neuesten mömax Trendmöbelhaus sind wir jetzt im Herzen von Wiens größter Einkaufsstraße vertreten“, so Saliger weiter. Im neuen mömax wurde eine Vielzahl an neuen Ladenbauideen gepaart mit neuen Materialien umgesetzt.

20 neue Arbeitsplätze und 2 neue Lehrstellen

Mit der Neueröffnung werden bei mömax in Wien 20 neue Arbeitsplätze und 2 neue Lehrstellen geschaffen.

Das mömax Erfolgskonzept: Trendmöbelhaus mit modischem Sortiment und günstigen Preisen

Das mömax-Konzept lässt sich mit den Worten modern, trendig, abwechslungsreich und vielfältig beschreiben. Inspirierende Wohnideen finden sich direkt in der mömax Filiale. Die Ausstellungsfläche ist eine Erlebniswelt in der unterschiedlichste Wohnvorschläge, für jeden Wohn-Typ passend, gezeigt werden. Angefangen von der Küche bis hin zum Badezimmer erfüllt mömax jeden Wohntraum. Abgerundet wird das Erlebnis durch Raumaccessoires aller Art, die sich saisonal den jeweiligen aktuellen Trends (Farben und Stile) anpassen. Ziel ist es ein größtmögliches Maß an Inspiration für das eigene Zuhause zu geben.

Mömax setzt auf günstiges Design mit dem sich jedermann neu einrichten kann

Das Möbelunternehmen mömax ist dem heutigen Wohnverhalten angepasst, sich öfter und abwechslungsreicher einzurichten. „Das geht aber nur, wenn die Produkte sehr preisgünstig sind. Wir setzen daher nicht nur im Bezug auf den Preis neue Maßstäbe, sondern geben mit unseren Ausstellungskojen eine Vielzahl an Inspirationen für das eigene Zuhause“, so Thomas Saliger, Unternehmenssprecher bei mömax.



Weitere Services, wie zum Beispiel realgetreue 3D-Planungen und ausführliche Beratungsgespräche werden vor Ort im jungen Möbelhaus angeboten. Selbstverständlich bietet der Trendsetter auf Wunsch auch Ausmess-, Liefer- und Montageservice an. Bei mömax gibt es in jeder Hinsicht den benötigten und gewünschten Service. „In Kombination mit unserem digitalen mömax Trendmöbelhaus/Onlineshop vereinen wir gemeinsam mit dem flächendeckenden Netz an Filialen das Beste aus den zwei Welten. Kunden können bei mömax von zu Hause online stöbern und gustieren und dann im Trendmöbelhaus Stoffe, Materialien und Farben entdecken und sich von unseren Einrichtungsberaterinnen und Beratern Tipps und Tricks holen bzw. detaillierte Planungen und Zusammenstellungen bekommen“, so Thomas Saliger.



Mömax betreibt seit vielen Jahren einen sehr erfolgreichen Onlineshop unter mömax.at in dem Kunden sich vorab informieren und/oder auch gleich sofort das ganze Sortiment kaufen können. „Wir glauben aber auch voll und ganz an den stationären Handel und die Bedeutung von Einrichtungshäusern, die auch Arbeitsplätze in Österreich sichern“, so Saliger weiter.

Unglaubliche Expansion des jungen Trendmöbelhauses

In weniger als 22 Jahren ist mömax mit 115 Einrichtungshäusern zu einer fixen Größe in Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Polen, Bulgarien und der Schweiz geworden. „Wir sind stolz auf das gesamte Mömax Team, das in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Expansion ermöglicht hat. Wir sind mit Sicherheit das schnellst wachsende Möbelhandelskonzept in Europa“, so Mag. Thomas Saliger abschließend.



Mömax betreibt in 9 europäischen Ländern bereits 115 Einrichtungshäuser. Auch 2025 stehen wieder weitere Projekte am Plan, unter anderem Um- und Neubauten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und den CEE-Ländern.

Trendiges Eröffnungsfest mit Bruce Darnell

Neben zahlreichen Eröffnungsschnäppchen war ein besonderes Highlight der Stargast Bruce Darnell am 30. Oktober. Die Eröffnungsgäste hatten die Möglichkeit zu einem Meet and Greet samt Fotoshooting mit dem amerikanischen Choreographen, Entertainer, Showman und Model, der bei uns vor allem aus seiner Tätigkeit als Juror bei „Germany’s Next Topmodel“ und „Das Supertalent“ bekannt ist. Was wenige wissen, Bruce Darnell ist auch begeisterter Interior Designer. Für ihn ist Inneneinrichtung eine Kombination aus Fashion, Design und dem Zuhause-Gefühl.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moemax.at

Quelle: MÖMAX