Molteni & C – Der Sommer geht, “Tuscany” und “Augusto” bleiben

Das schöne Sofa Augusto, ein Möbelstück, welches modernes Design, Luxus und Komfort in perfekter Harmonie vereint und die innovative Chaiselonge Tuscany – die Idee des Komforts mit einer Struktur, die sich den Konturen des Körpers anpasst.

‍Sofa “Augusto”:

Mit seinen klaren Linien, hochwertigen Materialien und sorgfältigen Details strahlt Augusto eine zeitlose Eleganz aus, die in jedem Raum eine markante Präsenz schafft.

Die Sitzfläche des Sofas ist großzügig dimensioniert und bietet ausreichend Platz für Entspannung und Geselligkeit, ganz gleich, ob man sich für eine der zwei Sitzvarianten (100 oder 116cm) entscheidet oder für die Insel-Variante mit einer Tiefe von 150cm. Die Polsterung ist luxuriös und bequem, die eleganten Armlehnen und das durchdachte Design machen dieses Sofa zu einem perfekten Ort zum Entspannen, Lesen oder Unterhalten.

Was das Augusto wirklich auszeichnet, ist die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist in einer breiten Palette von hochwertigen Stoffen und Ledern erhältlich, die es Ihnen ermöglichen, das Sofa an Ihren persönlichen Stil und Ihre Inneneinrichtung anzupassen. Sie können Ihrem Augusto auch noch das gewisse Etwas verleihen, in dem sie die Bordierung in einer der möglichen 4 Farben auswählen: Anthrazit, Dunkelbraun, Olivgrün oder Papierweiß.

Augusto ist die perfekte Wahl für diejenigen, die nach einem Möbelstück suchen, das nicht nur funktional ist, sondern auch einen Hauch von Luxus und Stil mitbringt.

Chaiselongue “Tuscany”:

Der angesehene Designer Naoto Fukasawa präsentiert mit der Chaiselongue Tuscany seine jüngste Erkundung von Form und Gestalt. Er verschmilzt stilistische Elemente auf eine Weise, die das Beste aus beiden Welten – der italienischen und der japanischen – in sich vereint.

In Zusammenarbeit von Molteni&C mit dem Designer wurden hier die idealen Proportionen geschaffen. Die abgerundeten Beine aus Massivholz sind mit einem H-Rahmen aus satiniertem Messing verbunden und bilden eine stabile und elegante Basis für die Chaiselongue.

Die Kissen sind durch versteckte Reißverschlüsse miteinander verbunden und bilden so eine bewegliche Einheit, die sich der Struktur anpasst. Die abgerundete Kopfstütze bewegt sich unabhängig von den quadratischen Kissen. Tuscany ist in einer Vielzahl von Stoffen und Ledern aus der Textilkollektion von Molteni&C erhältlich und lässt sich so leicht mit verschiedenen Einrichtungskonzepten kombinieren.

Tuscany ist in zwei Versionen erhältlich. Die erste bietet eine Oberfläche aus Eukalyptusholz mit matt lackiertem, satiniertem Messing. Die zweite ist in Sunrise Oak Natur erhältlich und schafft ein modernes Gleichgewicht zwischen hellem Holz und Edelstahl.

Mit Augusto und Tuscany von Molteni&C holen Sie ein Stück italienische Eleganz in Objekte und Wohnräume.

Quelle: Peckal Agency