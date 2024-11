MOVING SPACES – Wagner schafft Freiräume für mehr Bewegung

It´s time for BESPOKE INTERIOR DESIGN

WAGNER Living präsentierte in der Design Post – während der Messe Orgatec – seinen neuen, innovativen Leistungsbereich „Moving Spaces“, der perfekt mit den Prinzipien von „New Work“ harmoniert. Dieses Konzept zielt darauf ab, flexible und dynamische Raumlösungen zu schaffen, die den modernen Anforderungen an Arbeits- und Lebensräumen gerecht werden und die sich wandelnde Natur unserer Arbeitsweise widerspiegeln.

Peter Wagner im #wagnerdesignlab

„Unsere Vision ist es, Räume zu schaffen, die nicht nur den Charakter eines Unter-nehmens widerspiegeln, sondern auch Offenheit bieten, um neue Ideen zu ent-wickeln und voranzubringen. Wir glauben daran, dass gesunde, aktive Menschen die Grundlage für kreative Arbeitsumgebungen bilden. Unsere Raumkonzepte bieten vielfältige Möglichkeiten, offene Räume zu gestalten und individuelle Unternehmensidentitäten zu formen sowie Räume maßgefertigt auf die Bedürfnisse und Anforderungen vor Ort zu kreieren, die eine einzigartige Identifikation schafft.“, so Peter Wagner, Marken- und Designverantwortlicher Gesellschafter.

„Das wichtigste Möbelstück in jedem Office ist ein guter Stuhl.Ein Stuhl, auf dem man bewegt sitzt und in Bewegung bleibt. Er ist der Kern, um den sich alles flexibel und veränderbar anpasst.“ „Bewegung im Raum spielt eine zentrale Rolle. Sie fördert nicht nur das Wohlbefinden, sondern regt auch innovative Denkprozesse an“, so Peter Wagner, Marken- und Designverantwortlicher Gesellschafter von Wagner.

„Die Vision der neuen“Moving Spaces“ von WAGNER ist es, flexible Raumlösungen zu ermöglichen, die sich den Bedürfnissen der Menschen anpassen und sie in den Mittelpunkt stellen.“

Gerade individuelle Raumlösungen schaffen Exklusivität, zeigen Wertschätzung und führen zu einer höheren Zufriedenheit, mehr Kreativität sowie einer Identifikation zum einzigartigen Raumerlebnis. Die Notwendigkeit, neue Wege zu gehen sind die Anforderungen der heutigen Arbeitswelt.

d2 BESPOKE INTERIOR SYSTEM – designed by Gonzales Haase AAS & Diez Office

D2 ist ein modulares Raumsystem, das auf Nachhaltigkeit setzt. Räume können sich verändern und anpassen. Einzelteile werden zu neuen Möbeln kombiniert, große Stücke zu Kleinmöbeln. So entsteht Perfektion in Nachhaltigkeit – für eine inspirierende Arbeitswelt. Der Clou des D2 Systems ist der patentierte Steckverbinder. Werkzeuglos lassen sich die einzelnen Teile miteinander verbinden. Entweder aus 100 % recyclebarem Karton oder aus elegantem Aluminium – beide Materialien sind natürlich wiederverwertbar und schonen die Umwelt. Leicht zu transportieren und flexibel verwendbar, passt es sich den Bedürfnissen jeden Räumes an. Ob im Büro, im Konferenzraum oder im Homeoffice – das raumbildende D2 System schafft Bewegung und eröffnet Freiräume.

Mit dem D2 bespoke interior system lässt sich eine nachhaltige Kompletteinrichtung nach Maß mit wenig Material und Möbeln in Leichtbauweise realisieren, von Wänden und Regalen, über Tische bis hin zu kompletten Einrichtungskonzepten. Alle Elemente werden einfach ineinander gesteckt, eine aufwändige Montage ist nicht notwendig.

PRODUKTFEATURES

1. EINZIGARTIGE MATERIALITÄTEN

Ein herausragendes Merkmal von D2 ist die Leichtbauweise mit einer innovativen Wabenstruktur. Dies trägt nicht nur zur Nachhaltigkeit bei, sondern ermöglicht auch eine filigrane Optik. Die Materialien wie Aluminium (15 mm) und Karton (20 mm) sorgen für diskrete Verbindungen, die idealerweise unsichtbar sind und durch patentierte Steckverbinder realisiert werden und zu einem einzigartigen Design führen.

2. EINFACHE UND WERKZEUGLOSE MONTAGE

Da keine Klebstoffe oder Schrauben verwendet werden, sondern alles gesteckt ist, wird eine einfache Handhabung ohne Werkzeug gewährleistet. Die Montage erfolgt also werkzeugfrei, so dass die Elemente auch leicht zerlegt und wieder- verwendet werden können, was zudem die ökologische Bilanz verbessert.

3. LEICHTE HANDHABUNG

Das System ist einfach auf- und abbaubar und lässt sich flach lagern und versenden. Dadurch können Montage- und Transportkosten erheblich gesenkt werden. Darüber hinaus sind die Komponenten sortenrein trennbar sowie rückbaubar und damit 100 % recyclingfähig, was die Nachhaltigkeit des Systems unterstreicht.

Ein weiterer Vorteil liegt in den einfachen Planungs- und Produktionsprozessen einer Komplettlösung, die Vertrauen bietet – mit garantierter Designqualität bis ins Detail, entwickelt von Gonzalez Haase AAS & Diez Office.

D2 ERMÖGLICHT DIE SCHAFFUNG EINZIGARTIGER RAUMKONZEPTE, DIE GANZ NACH KUNDENWUNSCH GEFERTIGT WERDEN. DADURCH WIRD EINE HOHE RAUMQUALITÄT UND INDIVIDUALITÄT ERREICHT.

VORTEILE FÜR D2 PLANER

Zertifizierte D2 Planer profitieren von einer hohen Planungsfreiheit. Die Gewährleistung liegt bei WAGNER. Planer können auf die Produktgarantie vertrauen. Die garantierte Designqualität und der zuverlässige Produktions- und Lieferprozess bietet Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wagner-living.de

Quelle: WAGNER