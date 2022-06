Nachhaltiges Wohnen mit SEDDA

Ob Sofa, Relaxer oder das Bett – wer sich etwas Gutes tun möchte, sollte auf Qualität und Inhaltsstoffe achten. Denn das zahlt sich spürbar aus. Zum einen ist auf perfekten Sitz- und Schlafkomfort Verlass. Zum anderen liefern Premiummöbel auch in puncto Funktionen einen deutlichen Mehrwert und sind nach vielen Jahren immer noch so formschön wie beim Kauf. Das liegt nicht zuletzt an den guten Zutaten und dem hohen Anteil an Handarbeit.

Ein Anspruch, der für sedda aus Österreich zur Unternehmensphilosophie gehört. „In unseren Polstern stecken zirka 85 Prozent Handarbeit. Zudem fertigen wir ausschließlich nach den strengen Anforderungen des österreichischen Qualitätsgütesiegels“, erklärt Geschäftsführer Roland Ragailler. „Diese Beständigkeit liefert auch einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit. Wir schaffen bleibende Werte, schonen Ressourcen und es fällt deutlich weniger Müll an als bei kurzlebigen Billigprodukten.“

Sitzlandschaft ‘DARIA’ mit Bezug Levanto in der Farbe Türkis

Bereits die starke Recycling-Quote von 93 Prozent belegt: Der Polster- und Bettenhersteller setzt auf eine nachhaltige Verwendung von Werkstoffen. Kombiniert mit einer stark schadstoffreduzierten Verarbeitung und gesunden Materialien. Denn auch ein gesundes Wohnklima liegt sedda am Herzen. „Wir achten in jedem Bereich der Produktion darauf, Schadstoffe zu minimieren. So haben wir z. B. eine innovative Technik entwickelt, die eine lösemittelfreie Verklebung von Schaumstoffen auf Wasserbasis ermöglicht“, unterstreicht Roland Ragailler. Auch für die Fertigung der Gestelle verwendet sedda ausschließlich heimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die nach traditioneller Handwerkskunst verarbeitet werden. Außerdem kommen nur nach „Ökotex Standard 100“ geprüfte und allergieneutrale Stoffe, Leder und Polstermaterialien zum Einsatz. So entstehen hochwertige Einzelstücke „made in Austria“, die ein wohltuendes Wohnklima schaffen, dabei aber auch in Form, Funktionalität und Design überzeugen.

Sitzlandschaft ‘ALEXA’ mit Bezug Parma in der Farbe Schiefer

Quelle: sedda