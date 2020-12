Neu aufgelegtes Naber-Gesamtverzeichnis

Die drei grünen Nachschlagewerke 1 BASICS, 2 TECH und 3 INTERIEUR sind neu aufgelegt und in dieser druckfrischen Version 2021/22 unterwegs zu Kunden und Partnern. In digitaler Form stehen sie ab Anfang Dezember auf naber.com zum Download zur Verfügung – für registrierte Kunden auch mit Preisangaben.

Der unabdingbare Rückzug ins Private schärft bei vielen Küchennutzern den Blick für die Funktionalität und Ästhetik ihrer Küchenausstattung. Mit einer Fülle frischer Ideen und dem, was immer benötigt wird, sorgen die erweiterten Naber-Sortimente dafür, dass Küchenwohnwelten in effektvoll beleuchtete Orte der Annehmlichkeiten und klugen Arbeitsorganisation transformiert werden. Die Küche gewinnt weiter an Anziehungskraft, sie lädt ein zu Genuss und Entspannung.

Zu den Newcomern im BASICS Katalog zählen LED-Leuchten, die variabel in Länge oder Zahl unter Regalen und Schränken, innerhalb von Schränken, am Sockel oder der Griffleiste angebracht und als Farbwechsel-Varianten in das LIC LED-System eingebunden werden können. Zudem beeindruckt die neue Vielfalt an Einbauspülen-Innovationen: Rund um die preisgekrönten Produktentwicklungen Corno Turno im Edelstahl-Segment und PickUP in Keramik-Programm sind hochwertige Spülen-Modelle neu im Sortiment, die für jeden Grundriss und jegliche Anforderungen die passende Lösung bieten.

Die neuen Kataloge von Naber

Quelle: Naber