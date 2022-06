Neu und innovativ: Beko Beyond Kühl- und Gefrierkombinationen

Worauf achten Verbraucher beim Kauf eines Haushaltsgerätes? Einerseits auf Qualität und Langlebigkeit, aber ebenso auf Ästhetik und ansprechendes Design, wie auch auf neue Technologien und smarte Lösungen. Beko hat diese Studien-Ergebnisse (Drivers of Brand Equity/Ipsos brand health tracking study – 2019 Correlation Analysis) zum Anlass genommen und eine komplett neue Linie entwickelt. Entstanden ist Beyond. Beyond ist die Produktlinie, die all diesen Anforderungen gerecht wird und die es in sämtlichen Kategorien der „Weißen Ware“ gibt. Nach den Backrohren, Geschirrspülern und Kochfeldern folgen nun die Kühl- und Gefrierkombinationen.

Alle Beyond Produkte bestechen durch ihr integratives und charakteristisches Design, geometrische Formen, klare Linien, intuitive Benutzerführung, durchdachte Ergonomie und ein neues Beleuchtungskonzept. Durch gemeinsame Signaturelemente wird eine sofortige Wiedererkennung geschaffen. Bei den iF Design Awards 2021 wurden gleich vier Geräte der Beko Beyond Linie ausgezeichnet, darunter auch ein Kühlschrank. Nun gibt es Beko Beyond Kühlgeräte auch in Österreich.

Fünf neue Beyond Geräte

Mit den beiden Kühl- und Gefrierkombinationen B5RCNA365LXB und B5RCNE365LXB bringt Beko zwei attraktive Beyond bPRO500 Geräte, mit B3RCNA364HXB sowie B3RCNA364HW zwei b300 Geräte und mit der B1RCNA364XB bringt Beko ein klassisches b100 Einstiegsmodell in den Handel. Alle fünf Geräte bieten jede Menge Platz. 210 Liter passen jeweils in den Kühlteil und 106 Liter in den Gefrierteil. Die beiden bPRO500 Geräte weisen gleich fünf innovative Features auf: Neben AeroFlow und HarvestFresh haben sie noch No Frost, EverFresh+ sowie FreshGuard. Und alle fünf sehen gut aus: B5RCNA365LXB, B5RCNE365LXB und B3RCNA364HXB sind im ansprechenden Edelstahl-Look, B3RCNA364HW in Weiß und die B1RCNA364XB erstrahlt in Silber.

Für gleichmäßiges Kühlen: AeroFlow

Mit Beyond wurde nicht nur das Design und sämtliche Parameter verbessert, sondern auch neue innovative Technologien entwickelt. Im Bereich Kühlen ist das AeroFlow. Alle der fünf neuen Kühl- und Gefrierkombinationen sind mit dieser Technologie ausgestattet. AeroFlow sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Ebenen und für minimale Temperaturschwankungen. Mit diesem neuen Kühlsystem wird weniger direkte Kaltluft auf die frischen Lebensmittel geleitet. So wird das Problem des Austrocknens der Lebensmittel minimiert. Die Lebensmittel bleiben so länger frisch und saftig. Der Luftstrom wird in jede Ebene gleichermaßen geleitet. So wird für eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf jeder Abstellfläche gesorgt.

Ab den b300 Geräten gibt es das Feature HarvestFresh – die intelligente Art der Obst- und Gemüselagerung. Daher verfügen die neuen Beyond Kühl- und Gefrierkombinationen B5RCNA365LXB, B5RCNE365LXB, B3RCNA364HXB und B3RCNA364HW über eine HarvestFresh-Lade. Die innovative HarvestFresh-Technologie verwendet nicht eine, sondern gleich drei effektive Farben (Grün, Blau und Rot), die den natürlichen Lichtzyklus des Tages imitieren einschließlich einer dunklen Nachtphase. Auf das Blau des Sonnenaufgangs folgt das Grün des mittäglichen Höchststandes, das allmählich in das Rot des Sonnenuntergangs übergeht und danach wird es – so wie in der Natur auch – dunkel. Durch diesen 24-Stunden-Tag-Nachtzyklus wird ein natürliches Lebensumfeld für Obst und Gemüse geschaffen, lange nachdem dieses geerntet und gekauft wurde. Die Verwendung verschiedener Lichtkombinationen ermöglicht es, in beispielsweise Spinat oder Beeren enthaltene Vitamine auf natürliche Weise zu konservieren. Die dreistufige Beleuchtungstechnologie schafft so beste Bedingungen für den Erhalt von Vitamin A und C in Frischeprodukten. Obst und Gemüse schmecken auch nach Tagen wie frisch geerntet.

“Mit Beko Beyond wurde nicht nur das Design und die Benutzerfreundlichkeit verbessert, sondern auch neue Funktionen entwickelt, die das Leben unserer Kunden wesentlich erleichtern. Was AeroPerfect bei den Backrohren ist, ist AeroFlow bei den Kühlschränken. So wird für eine gleichmäßige Temperaturverteilung auf jeder Abstellfläche gesorgt,“ s o Christian Schimkowitsch, Geschäftsführer der Beko Grundig Österreich AG.

Preis und Verfügbarkeit

Ab sofort sind die Beko Beyond Kühl- und Gefrierkombinationen B5RCNA365LXB für eine unverbindliche Preisempfehlung von 899 Euro, B5RCNE365LXB für eine unverbindliche Preisempfehlung von 879 Euro, B3RCNA364HXB für eine unverbindliche Preisempfehlung von 729 Euro, B3RCNA364HW für eine unverbindliche Preisempfehlung von 689 Euro und der B1RCNA364XB für eine unverbindliche Preisempfehlung von 629 Euro erhältlich.

Sehen gut aus und sind mit interessanten Features ausgestattet: Beko Beyond Kühl- und Gefrierkombinationen

Quelle:© Beko / Beko Grundig Österreich AG