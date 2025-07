Neue SDG-Scouts für die Wertgarantie Group

In den vergangenen Monaten haben sie sich intensiv mit den Zielen nachhaltiger Entwicklung auseinandergesetzt, Verbesserungspotenziale identifiziert und eigene Projektideen zur Stärkung unternehmerischer Verantwortung entwickelt. Nun erhielten die Young Talents ihre Zertifikate und sind ab sofort als ausgebildete Nachhaltigkeitsbotschafter in der Unternehmensgruppe unterwegs.

SDG-Scouts sind Auszubildende und Nachwuchskräfte, die im Rahmen eines speziell entwickelten Schulungsprogramms zu Nachhaltigkeitsbotschaftern in Unternehmen ausgebildet werden. Initiator des mehrfach preisgekrönten Projekts ist das Unternehmensnetzwerk BAUM e.V. Ziel ist es, Nachhaltigkeitspotenziale zu erkennen und entlang der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) konkrete Projektideen zu entwickeln. Durch die Schulungen konnten bereits über 400 Nachwuchskräfte in ganz Deutschland weitergebildet werden.

„Nachhaltigkeit lebt von Engagement – und genau das zeigen unsere neuen SDG-Scouts. Sie bringen frische Ideen ein, treiben Veränderung voran und stärken unsere Verantwortung als Unternehmensgruppe. Als Nachhaltigkeitsbotschafter sind sie Vorbilder für eine bewusste Lebens- und Arbeitsweise und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu unserer Unternehmenskultur“, betont Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann.



Seit Oktober 2024 haben die Auszubildenden und Dual Studierenden drei Workshops und zwei Praxisphasen durchlaufen. Im Ergebnis sind sechs Projektideen entstanden, u. a. eine E-Schrott-Sammelaktion für Mitarbeitende und die Spende von gebrauchten Fahrrädern an Kinderheime und Kleidung an Obdachlose. Melissa Peters ist Duale Studentin und seit knapp einem Jahr bei der Wertgarantie Group. Im Rahmen des Projekts hat sie spannende Einblicke ins Unternehmen erhalten: „Durch die SDG-Scout-Ausbildung konnte ich verschiedene Unternehmensbereiche kennenlernen und mich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten auseinandersetzen. Besonders viel Freude hat es mir gemacht, kreative Ideen zu entwickeln und dabei immer wieder zu prüfen, wie gut diese mit unseren Unternehmenswerten und unserer Nachhaltigkeitsstrategie in Einklang stehen.“

Dieter Brübach, stellvertretender BAUM-Vorsitzender, stellte bei der Zertifikatübergabe den Mehrwert des Projekts für Unternehmen heraus: „Das Projekt SDG-Scouts ist ein wichtiger Meilenstein in der betrieblichen Bildung für nachhaltige Entwicklung. Unternehmen können dieses Angebot nutzen, um zukunftsfähige Innovationen zu fördern, und profitieren dabei von den kreativen Impulsen und Ideen junger Menschen. Gleichzeitig geben sie Nachwuchstalenten die Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erleben und einen echten Beitrag für nachhaltiges unternehmerisches Handeln zu leisten.“

In den kommenden Monaten werden die SDG-Scouts ihre Projektideen umsetzen und Kolleginnen und Kollegen für Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen sensibilisieren. Mit ihrem Engagement zahlen sie direkt auf die Nachhaltigkeitsstrategie 2025+ ein, mit der die Wertgarantie Group ihren Beitrag zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft und Gesellschaft leistet.

21 Young Talents starten als zertifizierte Nachhaltigkeitsbotschafter bei der Wertgarantie Group durch. Foto: Wertgarantie | Jan Moritz Müller

Quelle: Wertgarantie