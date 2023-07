Neue Unterstützung für die OBJECT CARPET Beratung in Österreich

Tobias Rabenseifer (im Bild oben) bringt wertvolle Erfahrungen und fachliche Expertise in den Kundendienst ein: Während seiner Tätigkeit beim Militär erwarb er den Abschluss als Diplom- Verkaufs -und Vertriebsspezialist und war im IT und Finanzbereich sowie im Gastronomiemarketing tätig. Rabenseifner ist begeistert von den hochwertigen Produkten des Unternehmens, und freut sich, seine Stärken zielführend einzusetzen und in seiner Position den Erfolg von OBJECT CARPET in Österreich weiter voranzutreiben.

Die Verwendung recycelter Materialien bei der Herstellung sowie ein zweiter Lebenszyklus für Teppiche nach ihrer Nutzung ist für OBJECT CARPET inzwischen eine Selbstverständlichkeit: So setzt sich OBJECT CARPET gemeinsam mit UNStudio im Rahmen des Projektes „Future Perfect“ dafür ein, um aus ausgedienten Produkten neuen Wert zu schaffen. Einen echten Wandel in der Branche setzt OBJECT CARPET mit dem ersten komplett zirkulären Objektteppichboden NEOO. Nach acht Jahren Entwicklungsarbeit mit NIAGA® präsentiert OBJECT CARPET den Mono-Material-Carpet NEOO, der den zirkulären Kreislauf auf ein neues Level hebt.

