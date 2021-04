Neuer Saugroboter für eine optimale und einfache Reinigung

Gorenje‘s neuer dreieckiger Saugroboter mit Mopp ist eine großartige Bereicherung für Ihr Zuhause und bietet Ihnen mehr Zeit für die Dinge, die sie am liebsten tun. Dieses kompakte Gerät ist nicht nur platzsparend, sondern auch mit einem Navigationssystem ausgestattet und via App steuerbar – eine hervorragende Ergänzung, um Sie bei mehr als nur beim Frühjahrsputz zu unterstützen.

Das Verschieben Ihrer Möbel vor dem eigentlichen Staubsaugen gehört der Vergangenheit an! Dank seiner kompakten Größe reinigt der Staubsaugerroboter RVC216BK von Gorenje problemlos unter Couches, Betten und anderen niedrigen Möbeln – sogar schwer zugängliche Stellen erreicht er. Seine dreieckige Form erleichtert das Erreichen von Ecken und hinterlässt keine ungesaugte Stelle.

Nach dem Staubsaugen folgt das Aufwaschen, was in der Regel noch weniger Freude bereitet. Deshalb ist der Saugroboter eine besonders praktische Lösung, da es ein 2-in-1-Modell ist und auch eine Moppfunktion bietet. Damit können alle harten Böden wie Fliesen, Parkett, Laminat gesaugt und anschließend gewischt werden. Sie sparen viel Zeit, insbesondere mit Kindern und Haustieren im Haushalt.

Das Staubsaugen mit Hilfe eines Roboters ermöglicht eine planmäßigere Reinigung. Es kann alles via G·Smart Robot-App gesteuert und geplant werden, die in jedem App-Store erhältlich ist. Auf diese Weise können Sie alles mit Ihrem Smartphone programmieren: von der Erstellung eines Reinigungsplans für verschiedene Räume über die Aktivierung des Reinigungsmodus für Flecken bis hin zum Aufbau virtueller Wände für Sperrzonen. App-Zugriff haben alle Familienmitglieder auch problemlos von unterwegs. Dank der intelligenten Technologie (Gyro-Mapping und Kamera) kann der Saugroboter sogar seine Umgebung abbilden. Der VSLAM-Algorithmus (Visual Simultaneous Localization and Mapping) berechnet den optimalen Reinigungsweg und speichert ab, wo er anhalten muss. Außerdem wird eine Karte erstellt, dass Sie die volle Kontrolle darüber haben, wo der Staubsauger hinfährt – er funktioniert übrigens auch bei Dunkelheit einwandfrei.

Wenn der Saugroboter nach der Reinigung feststellt, dass die Batterien aufgeladen werden müssen, kehrt er automatisch zu seiner Ladestation zurück. Sobald die 21,6-V-Batterien voll sind, setzt der Saugroboter die Reinigung fort, bis die Arbeit erledigt ist. Voll aufgeladen, kann er bis zu 90 Minuten betrieben werden. Sie werden Ihren Roboter nicht bemerken, weil der leistungsstarke bürstenlose 60-W-Gleichstrommotor für einen geräuschlosen Betrieb sorgt. Mit dem Touch Control Display können Sie 4 verschiedene Modi einstellen: automatische Reinigung, Start/Pause, automatische Aufladung und Neustart.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gorenje.at

Quelle: Gorenje