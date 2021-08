Neuer Termin für Premiere der “Bauen+Wohnen Wien”

Edi Seliger, Head of Operations RX Austria & Germany, kennt die Bedürfnisse der Bau- und Wohnbranche

“Die Corona-Pandemie hat in vielen Segmenten unserer Aussteller für einen regelrechten Boom gesorgt”, so Edi Seliger, Head of Operations bei RX Austria & Germany. Die Auftragsbücher sind voll und dazu “erfordern die Lieferengpässe weiterhin sämtliche verfügbaren Kapazitäten der Hersteller, Händler und Handwerksbetriebe”, weiß Seliger. “Es freut uns sehr, dass viele Aussteller und Partner bereits Interesse für eine Teilnahme 2022 in Wien zeigen.”

Großer Zuspruch der Aussteller