Neues Spezialkissen für den Rücken – von HEFEL

Das neue HEFEL My Neck ist ein von Ärzten und Therapeuten empfohlenes Spezialkissen. Es wurde über Jahre ergonomisch vom Südtiroler Physiotherapeuten Günther Forer entwickelt und von HEFEL komfortabel umgesetzt. Es ist mit dem AGR-Gütesiegel („Aktion Gesunder Rücken e.V.“) ausgezeichnet. Das Kissen wird zu 100% in Österreich produziert.

HEFEL My Neck ist perfekt für die Ausruhephase, die Regeneration und das Wohlbefinden der Wirbelsäule im Schlaf. Es ist sowohl für Rücken- als auch für Seitenschläfer bestens geeignet. Die spezielle Form des HEFEL My Neck Kissens macht das Produkt sofort erkennbar.

KoNaSchu-Schmerzen lindern

Immer mehr Menschen haben Probleme durch Verspannungen im Kopf-Nacken-Schulterbereich („KoNaSchu“), die Schmerzen auslösen und zu Bewegungseinschränkung führen. Ursache dafür sind oft langes Sitzen, schlechte Körperhaltung und allgemeines Stressgefühl.

Durch eine gezielte Unterstützung und Entlastung der Wirbelsäule kann diesen Schmerzen wirkungsvoll vorgebeugt werden. Genau das macht das HEFEL My Neck Kissen. Der verlängerte Mittelteil des Kissens unterstützt und unterlagert die Brustwirbelsäule. Dadurch wird der Brustkorb „geöffnet“ und die Brustmuskulatur gedehnt, die Brustwirbelsäule mobilisiert und die Halswirbelsäule in eine leichte Streckung gebracht. Die seitlichen Flügel des Kissens fördern in Rückenlage die Stabilität von Kopf und Nacken.

Das HEFEL My Neck Kissen besteht aus einer Füllung von 100% Vitasan Faserbällchen und einem angenehmen Baumwollgewebe, es ist bei 60°C waschbar und trocknergeeignet. Die passenden Jerseybezüge gibt es in den Farben weiß, taupe, marine und orange.

