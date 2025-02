NEVEON und BRANTNER gründen Österreichs erstes Matratzenrecycling-Unternehmen LOOP-it

In Österreich werden jährlich über eine Million gebrauchte Matratzen entsorgt. Dies führt laut Ergebnisbericht „Zirkuläre Matratzen“ zur Freisetzung von rund 150.000 Tonnen CO 2 pro Jahr sowie zur Vernichtung wertvoller Rohstoffe. Rund 25.000 Tonnen CO 2 davon entstehen im Zuge der thermischen Verwertung – also der Verbrennung – von Matratzen. Das möchten der Schaumstoffspezialist NEVEON und das Kreislaufwirtschaftsunternehmen BRANTNER green solutions ändern. Um natürliche Ressourcen zu schonen und den Weg hin zu zirkulären Stoffströmen weiter voranzutreiben, gründeten beide Firmen am 14. Februar 2025 das Gemeinschaftsunternehmen LOOP-it.

Das Joint Venture wird die in Österreich vorhandene Lücke im Bereich Matratzenrecycling schließen und künftig dabei helfen, wertvolle Rohstoffe im Kreislauf zu halten sowie neue Stoffströme zu erschließen. In einem ersten Schritt wird LOOP-it mit Sitz in Krems an der Donau gebrauchte Matratzen in Zusammenarbeit mit Wertstoffsammelzentren und weiteren Partnern annehmen, zerlegen und anschließend mechanisch recyceln. Die so geretteten Rohstoffe werden in einem nächsten Schritt von NEVEON sowie von weiteren produzierenden Unternehmen zu wertvollen neuen (Verbundschaum-)Produkten, wie etwa Teppichunterlagen oder Schalldämmungselementen, verarbeitet.

„Bei NEVEON sind wir uns unserer unternehmerischen Verantwortung bewusst und verfolgen genauso wie unsere Muttergesellschaft Greiner AG das Ziel, ein umfassend zirkuläres Unternehmen zu werden. Wir betrachten das Matratzenrecycling – und damit die Gründung von LOOP-it – als einen entscheidenden Beitrag zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft“, erklärt Jürgen Kleinrath, Geschäftsführer von LOOP-it und CEO von NEVEON. Jernej Hren, Geschäftsführer von LOOP-it und Group Innovation Officer bei BRANTNER green solutions, unterstreicht: „Die Abfälle von heute sind die Ressourcen von morgen. Wir von BRANTNER green solutions verwenden so viele Wertstoffe wie möglich weiter. Mit der Einführung des Matratzenrecyclings freuen wir uns, eine weitere wichtige Maßnahme in Richtung einer effizienten, ganzheitlichen Kreislaufwirtschaft in Österreich zu setzen.“

Jernej Hren und Jürgen Kleinrath

Vorreiter in Österreich

NEVEON und BRANTNER green solutions sind mit der Gründung von LOOP-it Vorreiter, denn das Unternehmen agiert in einem Umfeld, in dem die Recycling-Infrastruktur noch nicht durch eine Inverkehrbringergebühr (EPR), wie in anderen Ländern bereits üblich, gestützt wird. „Wir gehen hier die Extrameile zugunsten der Zukunft der nachfolgenden Generationen, denn gemeinsam mit NEVEON haben wir eine nachhaltige Lösung auf die Beine gestellt, um auch diesen Teil der Kreislaufwirtschaft in Österreich schon jetzt so gut wie möglich zu optimieren”, erklärt Josef Scheidl, Geschäftsführer von BRANTNER green solutions. LOOP-it Geschäftsführer und NEVEON-CEO Jürgen Kleinrath ergänzt: „Unser Ziel bei NEVEON ist es, die Lebensqualität mit unseren Produkten und Services zu verbessern. Das ist auch ein Grund für die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens LOOP-it. Mit dem Aufbau einer Matratzen-Recycling-Infrastruktur in Österreich, auch ohne finanzielle Unterstützung durch eine Inverkehrbringergebühr, gehen wir in Vorleistung. Wir machen das aus Überzeugung, denn unser Partner BRANTNER green solutions weiß genau wie wir, dass die Umwandlung unseres linearen Wirtschaftssystems in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft unerlässlich für eine lebenswerte Zukunft ist.“

Quelle: LOOP-it