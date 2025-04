nobilia präsentierte seine Bad-Kollektion auf der ISH Mein Bad. Mein Zuhause.

Leistungsstärke, Kompetenz und Innovationskraft: nobilia bot beste Voraussetzungen, um den zahlreichen Fachbesuchern auf der ISH in Frankfurt einen eindrucksvollen Querschnitt seiner aktuellen Bad-Kollektion zu präsentieren. Begrüßt wurden die Messebesucher mit einem rundum stimmigen Standkonzept, das die neuen Frontdekore und -farben aufgreift. Der offen konzipierte Messestand bildete sehenswerte Rahmenbedingungen mit klaren Sichtachsen. Bereits von außen konnten Besucher in das Standinnere blicken und wurden eingeladen, in die Welt von nobilia einzutauchen. Ein zentral angelegter Catering-Bereich rundete den Messeauftritt ab und ermöglichte einen regen Austausch mit Partnern und Interessenten.

Der Messestand wurde eigens für nobilia entwickelt. Dabei stand ein nachhaltiger Ansatz bei der Entwicklung und Gestaltung im Vordergrund. Die Gridstruktur wurde in besonderem Maße für den Wiedereinsatz auf externen Messen konzipiert. Auf dieser Basis kann das Standsystem für nobilia flexibel für unterschiedliche Flächenkonzepte angepasst und skaliert werden. Ungefähr 90 % der eingesetzten Materialien können so wiederverwendet werden.

„Die Weltleitmesse ISH begreifen wir als wichtigen Ankerpunkt, um unsere kreativen Lösungen für die Planung und Gestaltung von Bädern und raumübergreifenden Einrichtungskonzepten einem versierten Fachpublikum vorzustellen“ , erklärt Dr. Lars M. Bopf, Vorsitzender der nobilia Geschäftsführung. „Wir erwarten neben einem großen Interesse an unseren Produktneuheiten vor allem viele neue Kontakte, intensive Gespräche mit Partnern und Architekten sowie eine engmaschige Verzahnung zum globalen Markt.“

Frontenneuheiten 2025 – Trends für jeden Stil.

Für optische Highlights an allen Fronten sorgen die neuen nobilia Dekore und Oberflächen für 2025: Design und Haptik aber auch Mehrwerte wie Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit standen im Vordergrund der Entwicklung. Damit überzeugen die neuen Designs mit vielen Qualitäten. Für 2025 erweitert nobilia das Sortiment gleich um zehn neue Fronten in beliebten Topseller- und angesagten Trendfarben.

Die erfolgreiche Lackfront Senso wird um drei trendstarke Uni-Dekore erweitert: Mit Olive, Sky und Schwarz in Premium matter Lackausführung mit bewährter Anti-Fingerprint-Technologie. Die Trendfarbe Sky sorgt für eine frische Atmosphäre und Leichtigkeit in der Gestaltung. Tonin- Ton im minimalistischen Design inszeniert, entspricht der zarte Pastellton dem Trend nach ruhigen und sanften Farben. Sei es bei Materialien oder Farben: Der Wunsch nach Natürlichkeit prägt zunehmend die Einrichtungsstile, vor allem im urbanen Umfeld. Die Trendfarbe Olive trifft – ganz besonders in der Kombination mit dem neuen warmen Nussbaum Milano – den Zeitgeist und schafft die perfekte Balance zwischen Naturverbundenheit und Modernität.

Ob in der Mode, bei der Inneneinrichtung oder im Automobilbereich: Schwarz bleibt im Trend – genau wie matte Oberflächen. Entwürfe mit mattem Schwarz konzentrieren sich auf das Wesentliche – Eleganz und zeitlosen Charme. Dank der Anti-Fingerprint-Beschichtung sehen die Senso-Fronten immer gepflegt aus und bleiben ein schöner Blickfang – frei von Fingerabdrücken.

Holz bleibt ein wichtiges Design- und Gestaltungselement. Das beliebte Melaminprogramm Structura wird daher um zwei senkrecht gemaserte Holzdekore ergänzt: Die neue Eiche Como Nachbildung setzt bei Structura trendige Akzente mit elegantem Naturcharakter. Hier treffen Authentizität und Natürlichkeit auf neue Schlichtheit und abwechslungsreiche Gestaltungsmöglichkeiten: Die natürliche, senkrechte Maserung sorgt für moderne Eleganz und ermöglicht mit ihren sanften Farbverläufen zahlreiche Farb- und Materialkombinationen.

Bekannt für guten Geschmack und mühelosen, fast lässigen Chic: Zeitgenössisches italienisches Design findet in dem neuen Dekor Nussbaum Milano bei Structura einen markanten, stilvollen Ausdruck. Die Structura Fronten überzeugen durch eine senkrechte Holzmaserung mit dezenter Struktur und charaktervollen, dunkle Poren. Entwürfe mit Nussbaum Milano kreieren so ein wertiges, raumübergreifendes Wohlfühlambiente, das Natürlichkeit, Eleganz und mediterranen Charme perfekt ausbalanciert.

Innovative Oberflächen in Perfect matt

Neu im Sortiment: Softline in Perfect matter Lackausführung überzeugt mit fortschrittlichen Anti-Fingerprint-Eigenschaften und zeichnet sich durch besondere Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus. Die perfekte Kombination aus Ästhetik und Funktionalität. Die rundum lackierten Fronten bieten ein wertiges Erscheinungsbild. Durch die spezielle softmatte Oberfläche erhalten die Fronten eine samtig-elegante Ausstrahlung – ein spürbarer Vorteil in Optik und Haptik. Mit einem Kantenradius von 1,8 mm wirkt das Programm elegant und modern.

Softline ergänzt das Sortiment in vier umsatzstarken Farben und ersetzt den Bestseller Fashion durch ein zeitgemäßes Upgrade. Das neue Programm ist in den Farben Alpinweiß, Weiß, Magnolia und Seidengrau lieferbar. Auch im Bereich der Rahmenfronten gibt es einen Neuzugang: Das Lackprogramm Nordic wird um die Farbe Sand matt ergänzt. Die neue Farbe unterstreicht bei Nordic den skandinavischen Stil des Modells. Der moderne Scandi-Look sorgt mit eleganter Zurückhaltung, reduzierten Formen und gedeckten Naturtönen für einen großen Wohlfühlfaktor. Perfekt für alle, die ein helles Ambiente und stilvolle Gelassenheit in ihrer Einrichtung bevorzugen.

Attraktives Umfeld

Das neue Umfeldprogramm von nobilia bietet viele zusätzliche Optionen, um noch kreativer auf Kundenwünsche und aktuelle Anforderungen moderner Raumgestaltung einzugehen. Praktisch und natürlich elegant: Die neuen Arbeits- und Waschtischplatten in den Dekoren Marmor-, Granit- und Holz Nachbildung überzeugen durch ihre naturnahe Optik und Gebrauchstauglichkeit. Perfekte Voraussetzungen für Küchen-, Bad- und Wohnplanungen. Ein Detail mit großer Wirkung: Ob Holzoptik, organische Formen oder moderne Materialien wie Bronze – elf neue Griffe eröffnen noch mehr Gestaltungsauswahl, vom Knopf bis zur Griffleiste. Der angesagte Bronze-Trend zieht sich wie ein roter Faden durch die neuen Gestaltungsoptionen der Kollektion: Bei Griffen, oder auch als Design-Akzent in Waschtischplatten und natürlich bei den Design-Profilen und -Covern der nBOX bietet Bronze Metallic eine neue Spielwiese für die Gestaltung mit exklusiven Materialakzenten.

Innovativ bis ins Detail

Mit natürlicher Ästhetik und funktionaler Eleganz sind die Neuheiten im nobilia Bad-Sortiment perfekt auf die aktuellen Kundenwünsche ausgerichtet. Organische Formen sowie elegante Holzmaserungen und Marmordekore reflektieren die Schönheit der Natur. Schwarze Elemente sorgen für moderne Akzente. Eine durchdachte LED-Beleuchtung vervollständigt das Badambiente mit der idealen Lichtatmosphäre. Die Bad-Neuheiten sind gleichermaßen geprägt von starken Akzenten durch Konsolenplatten und leichten organischen Konturen im Bereich Spiegel und Waschtische. Bei Waschtischen und Armaturen stehen darüber hinaus zusätzliche Varianten in Schwarz im Vordergrund und bieten ein breites Spektrum für neue kontrastreiche Kombinationen.

Ob vertikal oder horizontal montiert: Der ovale Flächenspiegel Grayce ist ein echter Blickfang. Der organisch geformte Wandspiegel ist umlaufend beleuchtet und bietet mit seinem abgerundeten, sanften Erscheinungsbild neue Möglichkeiten für die moderne Badgestaltung. Die Acryglas-LED-Aufsatzleuchte sorgt für eine gleichmäßig, weiche Beleuchtung und passt sich mit ihrem schlanken Design elegant an die Spiegel und Spiegelschränke von nobilia an. Die Konsolenplatten für Aufsatzwaschtische in verschiedenen Naturoptiken wie Holz und Marmor sind eine ideale Kombination.

Innovation endet nicht in der Nische – daher bietet die nobilia Kollektion jede Menge Innovation im Detail. Die neuen Designs sind optische Highlights, die begeistern: ob Digitalprint, Motive mit haptischem 3D-Effekt und taktiler Struktur, in Bronze Metallic oder in Spiegeldekoren – die neuen Nischenlösungen bieten eindrucksvolle Gestaltungsmöglichkeiten. 3D-Motive mit taktiler Struktur verleihen der Raumgestaltung eine neue Tiefe und bieten haptische und visuelle Erlebnisse, die völlig neu inspirieren. Die neuen Spiegeldekore eröffnen völlig neue Möglichkeiten in der Rauminszenierung. Sie reflektieren Licht auf faszinierende Weise und schaffen so ein Gefühl von Weite und Helligkeit. Die Nischenverkleidung in Bronze Metallic ist ideal, um stilvolle Akzente zu setzen.

Die neue Badkollektion PALIA, eine von insgesamt 14 unterschiedlichen Badkollektionen von nobilia

More Design. More Comfort. More Choices

Im Mittelpunkt der diesjährigen Neuheiten-Kollektion steht das innovative Schubkastensystem nBOX. Das in enger Zusammenarbeit mit der Firma Hettich entwickelte nBOX-System setzt Maßstäbe im Hinblick auf Design und Ästhetik, Komfort und Individualisierungsoptionen. nBOX überzeugt durch sein gradliniges, minimalistisches Design in elegantem Schiefergrau. Die schlanke Schubkastenzarge von nur 10,7 Millimetern Breite integriert sich perfekt in das Gesamtbild des Möbels. Mit der Kollektion 2025 stattet nobilia sein Sortiment exklusiv und serienmäßig mit dem neuen nBOX-Schubkastensystem aus und bietet damit Premium-Design und -Technik im neuen Serienstandard.

Die verdeckte Schubkastenführung und die optionale Push-to-open-Funktion bieten auch in puncto Komfort Innovation auf einem neuen Niveau. Die Schubkastenschiene ist unter der filigranen Zarge mit höchster Präzision unsichtbar verbaut. Die schmale Zargenform erzeugt im Verbund mit der Unterflurtechnik für eine optimale Platzausnutzung. Die einfache Justage der nBOX sorgt auch dank komfortabler Neigungsverstellung für ein perfektes Fugenbild. Darüber hinaus überzeugt die verdeckte Schubkastenführung mit überragendem Laufkomfort und außerordentlicher Stabilität. Mit dem Push-to-open-System bietet die nBOX auch eine perfekte Lösung bei grifflosen Planungen: Müheloses Öffnen und sanftes, gedämpftes Schließen – purer Komfort in seiner schönsten Form!

nBOX. – Ein System – viel Gestaltungsfreiheit

Für einen größtmöglichen Planungsspielraum hat nobilia sein neues Schubkastensystem weitergedacht. Mehr Auswahl, mehr Flexibilität – mit dem innovativen nBOX-Auszugsystem eröffnen sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob serienmäßig mit eckiger Reling, optional mit Glasseite in Grauglas oder als geschlossene Auszugsbox – mit dem nBOX Auszugssystem hat der Planer grundsätzlich drei verschiedene Ausführungen zur Auswahl. Neben den unterschiedlichen Ausführungen der Auszugsseite mit Reling, Glasseite oder hoher Auszugbox können Innenschubkästen und -auszüge auch in der Frontblende individualisiert und somit optisch sowie funktional aufgewertet werden.

Einzigartige Designmöglichkeiten – Select your Style

Kleines Detail, großer Effekt: Das nBOX-System bietet ganz neue individuelle Designmöglichkeiten im Möbelinterieur. Ob feiner Akzent oder komplett neuer Look – die Design-Profile und Design-Cover ermöglichen vielfältige Gestaltungsvarianten in drei aktuellen Farben: Pur und architektonisch in Schiefergrau, natürlich-entspannt in Eiche Sierra und exklusiv-extravagant in Bronze Metallic gebürstet.

Die Design-Profile setzen als obere Zierleiste einen schönen Blickfang und verleihen den schiefergrauen Schubkästen und Auszügen wahlweise eine konsequent durchgängige Optik oder einen besonderen farblichen Akzent. Design-Cover verleihen der gesamten Schubkasten- oder Auszugsseite einen komplett neuen Look und integrieren sich dadurch perfekt in das komplette Möbeldesign. Alle Cover und Profile können werkzeuglos mit einem Handgriff eingesetzt und ausgetauscht werden. So findet sich mit nBOX zu jedem Lifestyle und jedem Raum ein passendes Innendesign. Select your style!

Perfect Match – Ganzheitlich perfekt in Form und Farbe

Das nBOX-Design ist das neue zentrale Herzstück im nobilia Interieur. Für einen ganzheitlichen Look im Inneren der nobilia Möbelwelten wurde das gesamte Innenleben einem Update unterzogen und auf eine neue durchgängige Formensprache und eine einheitliche Farbstellung umgestellt. Die filigrane Zargenkontur wurde konsequent auf alle Funktionsbeschläge und Accessoires übertragen – für ein raumübergreifendes Perfect Match in Form und Farbe. Um diesen Look ganzheitlich perfekt abzurunden, ist die Farbe Schiefergrau nun auch optional als Korpusinnendekor lieferbar.

Die Vermarktung im Blick

Neben seiner Kollektion hat nobilia auch die Vermarktung seines Bad-Sortiments weiterentwickelt. Neben den frei geplanten Badkonzepten stehen auch Verkaufsunterlagen zu 14 verschiedenen Produktlinien zur Verfügung, die ganz einfach ohne großen Planungsaufwand im Handel verkauft und bestellt werden können. Für viele Handelspartner von nobilia ist die furnplan-Planungssoftware ein wichtiges, vertriebsunterstützendes Werkzeug am Point of Sale. nobilia Spezialisten unterstützen den Handel individuell beim Einsatz sowie der Optimierung der Software und erläutern die Umsetzung der Produktlinien und Sortimente. nobilia legt dabei einen besonderen Fokus auf die eigene Datenpflege sowie die interne Entwicklung der Software.

Bereits seit zwei Jahren bietet nobilia alternativ zum gedruckten Katalog ein intuitives, effizientes und auch nachhaltiges Verkaufshandbuch (DVKH) in digitaler Form an. Aktuell nutzen bereits mehr als 1.000 registrierte Händler diese Lösung. Die Anwendung für 2025 ist in 15 Sprachen verfügbar. Das digitale Verkaufshandbuch ermöglicht es sowohl Spezialisten als auch Einsteigern schnellstmöglich alle erforderlichen Produktdetails zu finden. Die digitale Version punktet zudem mit höchstmöglicher Aktualität. Nachträge und Ergänzungsseiten gehören beim digitalen VKH somit der Vergangenheit an. nobilia bietet seinen Nutzern im 14-tägigen Rhythmus kostenfreie Webinare für die Anwendung des digitalen VKHs an. Die Webinare werden in Deutsch, Englisch und Französisch durchgeführt.

10 Jahre Kulanzleistung für Handelspartner

Zuverlässige Qualität ist die beste Basis für eine verlässliche Kundenbeziehung. Die Zufriedenheit seiner Handelspartner steht dabei für nobilia an oberster Stelle. Dazu gehört auch, seine Partner im Fall der Fälle schnell und unbürokratisch unterstützen zu können. Das hohe und konstante Qualitätsniveau der nobilia Möbel bildet die Grundlage für eine seit jeher kulante Geschäftsbeziehung. Seinen Partnern gewährt nobilia daher eine Kulanzleistungszeit von 10 Jahren. Die nobilia Kulanzleistung deckt alle von nobilia produzierten Möbelteile ab – das gilt für Badmöbel ebenso wie für Küchen oder den Wohnbereich. nobilia. Makes you feel at home.

Der Messestand von nobilia auf der ISH 2025

Quelle: nobilia