Nolte Küchen erneut als beliebteste Küchenmarke ausgezeichnet

Das Unternehmen erhält das Qualitätsurteil „sehr gut“, was für die höchste Kundenzufriedenheit und die beliebteste Marke steht. Insbesondere die Produktqualität und das Design der Küchen stachen hervor, denn mehr als 90 Prozent der Befragten zeigen sich hiermit eher oder sogar sehr



zufrieden. Auch in puncto Preis–Leistungs–Verhältnis erreicht Nolte Küchen einen Top–3–Rang. Zudem profiliert sich das Unternehmen mit der im Vergleich geringsten Ärgernisquote (nur 3,4 Prozent) sowie einer hohen Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden (Net Promoter Score: +36,4).

Geschäftsführerin Melanie Thomann–Bopp zu der Auszeichnung: „Wir freuen uns riesig, schon zum vierten Mal1 in Folge der Gesamtsieger in dieser Umfrage geworden zu sein! Das ist ein großes Lob seitens der Endverbraucher:innen an das gesamte Team, das hinter Nolte Küchen steht, und bestätigt unser großes Engagement, Kundenwünsche in den Mittelpunkt zu stellen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.nolte-kuechen.com

Quelle: Nolte Küchen