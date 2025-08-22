Novy Undercover – das unsichtbare Kochfeld

Die herkömmliche Glasabdeckung ist verschwunden, stattdessen wird direkt auf der Arbeitsplatte gekocht, unter der sich die hochwertige Induktionstechnologie befindet. Dadurch integriert sich die Novy Undercover komplett in die Küchengestaltung. Der Kochbereich wird zum multifunktionalen Raum – nur dezente Gravuren, die minimalistischen Centerpoints und die LED-Anzeigen verraten die Funktion und definieren die Kochzonen.

Die Induktionstechnologie der Novy Undercover wird mit einer Dekton-Arbeitsplatte von Cosentino kombiniert. Die 20 mm dicke, ultrakompakte Hochleistungsoberfläche ist beständig gegen Kratzer, schmutzabweisend, leicht zu reinigen und hält den entstehenden Temperaturen beim Kochen und Braten problemlos stand.

Die Novy Undercover ist in zwei Basisausführungen zu haben: mit drei Kochzonen (1 x rund, 2 x eckig) und mit vier Kochzonen (4 x eckig). Jede Kochzone verfügt mit 3.700 Watt über genug Leistungsreserven, um alle Kochanforderungen ebenso effizient wie ein herkömmliches High-End-Induktionskochfeld erfüllen zu können. Für die individuelle Gestaltung stehen 40 verschiedene Arbeitsplatten-Dekore zur Verfügung.

Ein roter LED-Indikator warnt vor Restwärme auf der Kochfläche. Wenn gewünscht, wird das optische Warnsignal zusätzlich auf den Boden vor dem Kochfeld projiziert.

Das unsichtbare Kochfeld ist mehr als ein Küchengerät – es ist ein Statement. Im ausgeschalteten Zustand bleibt von der Technik nichts sichtbar, nur dezente Gravuren und sanfte LED-Punkte verraten ihre Funktion. Damit wird aus der Küche ein durchgehend nutzbarer Lebensraum: zum Kochen, Arbeiten, Leben. Das Design verschmilzt mit dem Raum – und genau darin liegt seine Kraft.

Für die Novy Undercover gibt es eine 5-Jahres-Garantie. Für die Dekton-Arbeitsplatte verspricht Cosentino sogar 25 Jahre Garantie – ein sehr deutliches Signal für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Materials.

Weitere Informationen online unter www.novy.com

Quelle: Novy