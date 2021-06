INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2022: Frühbucheraktion – ein erfolgreicher Schritt für den Re-Start der Hartwaren-Branche

Die Frühbucherphase der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE schloss mit einem ausgezeichneten Ergebnis ab: Bis zum 31. Mai konnten sich Unternehmen ihre Standfläche auf der weltweiten Nummer Eins der Werkzeugindustrie und Hartwarenbranche zu vergünstigten Konditionen sichern. Gerade nach dem Pandemie-bedingten Aussetzen 2021 ist die Messe als global etablierte Plattform für Innovationen, Business und Kommunikation im Jahr 2022 so wichtig wie nie zuvor. Das Interesse der Aussteller ist deshalb besonders groß – national und international – auf dem Kölner Messegelände dabei zu sein, wenn die Hartwarenwelt den Motor wieder anwirft.

Unter den Ausstellern, die ihre Teilnahme schon jetzt für 2022 bestätigt haben, sind unter anderem Abus, AS Schellenberg, Burgwächter, Gesipa, Günzburger, Hazet, Hettich, Knipex, Kukko, Metabo, Pferd Rüggeberg, Stahlwille, Wiha und Wolfcraft.

Als erneuten großen Erfolg konnten die Veranstalter der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE die Zusage der CAS-Kooperation verbuchen. Das von Metabo initiierte, herstellerübergreifende Akku-System Cordless Alliance System (CAS) basiert auf der leistungsstarken Akku-Technologie des Nürtinger Elektrowerkzeug-Herstellers und zählt zu den Innovationen der Branche. Unter dem Dach von CAS versammeln sich aktuell zehn namhafte Hersteller, deren insgesamt rund 130 Maschinen und Geräte mit demselben Akku zu hundert Prozent kompatibel und beliebig kombinierbar sind.

Interesse aus dem Ausland wächst weiter

Bis zum Stichtag des Early Birds konnte weiterhin ein wachsendes Interesse seitens ausländischer Unternehmen verzeichnet werden. Der Auslandsanteil unter den angemeldeten Ausstellern beträgt auch weiterhin über 80 Prozent. Die EISENWARENMESSE stärkt somit auch in diesem Jahr ihre Führungsposition in der Messewelt und unterstreicht die internationale Bedeutung der Messe als Netzwerk- und Business-Plattform der globalen Hartwarenbranche.

Highlights 2022: eCommerce, DIY Boulevard und Start-Ups

Schon zur Frühbucheraktion zeigt sich ein großes Interesse an der „eComemrce area“: Hier haben sich bis zum 31. Mai bereits über 40 Dienstleister und Anbieter von Lösungen rund um das Thema eCommerce und angemeldet. Die „eCommerce area“ zählt, wie auch der DIY Boulevard und die Start-Up Stage zu den Highlights der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE. Vom 8. bis 9. März 2022 steht dieses Format ganz im Licht des innovativen Onlinehandels. Mit Michael Atug wurde ein Experte der E-Commerce und Start-Up Szene gewonnen, der an diesen Tagen spannende Einblicke hinter die Kulissen des Onlinehandels geben wird. In seiner Keynote wird außerdem Frank Thelen, Digitalisierungspapst und Investor, in die Tiefen der Digitalisierung eintauchen. Digitalisierung gehört die Zukunft – auch in der Welt der Hartwaren.

Neu: Halle 11

Um dem Flächenbedarf gerecht zu werden, öffnet die INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE 2022 erstmals und zusätzlich die Halle 11. Dies bedeutet mehr Fläche für nochmehr Hardwarenthemen und eine klarere Clusterung nach Segmenten auf der gesamten Fläche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eisenwarenmesse.de

Quelle: Köln Messe