Nur noch 9 Tage bis zum Start der R+T 2024

André Urban, Geschäftsführer der Rolladen Handel Porz GmbH aus Köln, teilt seine große Vorfreude auf die Weltleitmesse mit uns und berichtet, was die R+T für ihn zu einer ganz besonderen Veranstaltung macht.

International geht es am Stand der R+T Alliance Lounge und der Internationalen Verbandslounge direkt im Eingang Ost zu. Beim US Day am Dienstag, 20. Februar, können Sie sich über die Marktpotentiale des US-Sonnenschutzmarktes und die Sun Shading Expo North America 2024 informieren.

Darüber hinaus erfahren Sie in diesem Newsletter, wie Sie trotz der S-Bahn Einschränkungen bequem und stressfrei auf die R+T kommen.

US Day der R+T

Wir laden Sie ein, sich am 20. Februar 2024 von 14:30 bis 16:00 Uhr in der R+T Alliance Lounge im Eingang Ost über die US-Sonnenschutzindustrie und die Sun Shading Expo North America 2024 zu informieren. Buchautorin, Rednerin und Kolumnistin LuAnn Nigara hält einen Gastvortrag zum Thema: “HOW THE INDUSTRY HAS CHANGED: Actionable Tips to Adapt, Grow and Profit”.

❯ Mehr zum US Day

Internationale Verbandslounge

In der Internationalen Verbandslounge der R+T 2024 im Eingang Ost, Stand EO330, haben Sie die Gelegenheit, sich mit unseren Partnerverbänden zu treffen und auszutauschen. Vor Ort vertreten sind die Partner ABRAPE, APPS, Assotende, ATA, Exciting Windows!, LuAnn Nigara Inc., SPST und TBÜD.

❯ Näheres zur Internationalen Verbandslounge

Ersatz für den S-Bahn-Verkehr während der R+T 2024

Während der R+T 2024 wird die S-Bahn-Linie S2 zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt aufgrund von Bauarbeiten nicht verkehren. Es steht Ihnen der Schienenersatzverkehr, Buslinie S2E, zwischen Stuttgart-Vaihingen und Messe Stuttgart zur Verfügung. Die S-Bahn-Linie S3 fährt nur bis Haltestelle Schwabstraße. Bitte steigen Sie ab dem Stuttgarter Hauptbahnhof auf die Stadtbahnlinie U6 um. Alternativ können Sie natürlich auch mit Bus oder Pkw zur Messe anreisen.

❯ Weitere Informationen zum Nahverkehr

Quelle: Messe Stuttgart