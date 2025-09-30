Nur noch wenige Wochen und die Brüsseler Möbelmesser 2025 geht an den Start.

Es wird Zeit, ein wenig den Schleier zu lüften …

Outdoor living

Aus dem Samen ist ein Schössling hervorgewachsen! Das Saatkorn, das im vergangenen Jahr mit der Einführung einer hochwertigen Outdoor-Living-Plattform gelegt wurde, sprießt und gedeiht und erreicht inzwischen internationales Niveau. Wir begrüßen dieses Jahr schon jetzt Roolf Living, Wünder, Umbrosa, Tooon by Toon De Somer, Chill Line, Richmond, Soho, Mazu & Gescova.

Outdoor Living kommt auch mit einem Outdoor-Getränk: Unsere Mocktail-Bar schöpft aus belgischem Gefilden und sorgt auf dieser Insel für die nötige Erfrischung.

Brussels by Night

… boomt weiter! Das 2022 lancierte Projekt trägt nun schon seit einigen Jahren Früchte. Was wir jetzt beobachten, ist eine Art Kreuzbestäubung. Nach Adova und Oschmann Betten im letzten Jahr und vielen niederländischen Akteuren stellen wir seit 2023 ein immer noch weiter zunehmendes internationales Interesse fest. So begrüßen wir in diesem Jahr unter anderem Schramm Betten, Harisson Spinks, le Sommeil Français, Aya of Sweden. Auch aus dem eigenen Land finden immer mehr Hersteller ihren Weg zurück nach Brüssel, darunter LS Bedding, Belgian Bedding und Meubelfabriek Jooken.

Das Wichtigste ist natürlich, für Kontinuität zu sorgen. Das tun wir mit unseren bekannten Ausstellern Revor Bedding, Equilli, Kreamat, Polypreen, Van Landschoot, Adova, Hilding Anders, Nill Spring, Recor Bedding, Aya of Sweden, Mahoton, Carlina, Brinkhaus und vielen anderen.

Contract

Unser Angebot wird jedes Jahr etwas erweitert, was mit der Ansprache eines breiteren Publikums einhergeht. Wir stellen fest, dass sich immer mehr Möbelhersteller neben dem Möbelhandel zunehmend auch der Hospitality- – und der Bürobranche zuwenden. Diese bieten unter anderem ein Standbein, wenn privat weniger für die Einrichtung des eigenen Daheims ausgegeben wird.

Aussteller, die sich auch dem Objektmarkt zuwenden, sind auf der Messe bereits seit einiger Zeit an dem C-Logo auf dem Plan und dem Firmenschild zu erkennen. Wir sprechen ihr Publikum direkt an, zum einem während unserer Teilnahme an Großveranstaltungen wie das Hotel Business Event am 25. September und zu anderen durch Verschicken von Direktwerbung an Einkäufer, Innenarchitekten und Entscheidungsträger auf dem Objektmarkt.

Belgian Design Island

Das Belgian Design Island ist bereit für Halle 5.

Dieser Hub für Design- und Deko-Objekte erhält ein leichtes Makeover, bei dem das Design Island in die Gestaltung des Eingangsbereichs einbezogen wird. Dieser Umzug passt auch perfekt zu unserer Philosophie. Jungen Menschen und Talenten eine echte Chance bieten.

Studenten, junge Unternehmen, etablierte Größen und Start-ups. Sie alle kommen hier zum Zug und stehen bereit, um mit Einzelhändlern, Herstellern und Innenarchitekten zusammenzukommen.

Ab jetzt also vorne in Halle 5 zu erleben!

Neu zu entdecken

Auch in diesem Jahr gibt es neben neuen Kollektionen wieder viele neue Gesichter und alte Bekannte zu entdecken. So begrüßen wir 2025 unter den Neuankömmlingen Bree’s New World, Bert Plantagie, Diva Divani, Feel Design, Gregoir, Benix, Puszman, Comforteo, Kristensen & Kristensen, Jakobsen Home, Sympa, RB Collection, Gautier, Gami und andere. Die aktuelle Ausstellerliste finden Sie auf der Website: www.moebelmessebruessel.be

Was gibt es sonst noch an Entwicklungen? Entdecken Sie es auf der Messe vom 2. bis 5. November 2025. Sie sind herzlich eingeladen!

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be oder beim Anklicken der Bilder

Quelle: MB Brussels