OBJECT CARPET erhält in der Kategorie CRADLE TO CRADLE CHALLENGE den ARCHITECT‘S DARLING AWARD in Silber

Dass OBJECT CARPET zu den Lieblingen vieler Architekturbüros gehört, ist nicht neu. Traditionell an der Seite von Planern und Architekten, weiß der Teppichbodenexperte aus Stuttgart genau, worauf es Architekturschaffenden ankommt – und ist dabei immer am Puls der Zeit. Besonders in punkto Nachhaltigkeit gehört OBJECT CARPET zu den absoluten Taktgebern der Branche: Und wurde von der ARCHITECT‘S DARLING – Expertenjury nun für sein bemerkenswertes Engagement für Kreislaufwirtschaft mit dem CRADLE-TO-CRADLE CHALLENGE-Award in Silber ausgezeichnet.

Der ARCHITECT‘S DARLING-Award vom Heinze Verlag ist begehrt und gilt als Ritterschlag der Architekturwelt – 171 Hersteller stellten sich dieses Jahr dem Urteil der hochkarätigen Jury bestehend aus Vertretern und Vertreterinnen renommierter Planungsbüros. In den Kategorien Brand Awards und Jury Awards wurden insgesamt 24 Hersteller für ihre besonderen Leistungen geehrt. Besonderes Augenmerk liegt dieses Jahr wieder auf dem CRADLE-TO-CRADLE-CHALLENGE-Award. Der Preis nimmt die unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit verschiedener Hersteller unter die Lupe und wird auf der feierlichen Preisverleihung von Prof. Dr. Michael Baumgart, einem der Urväter des Cradle-to-Cradle-Konzepts, persönlich überreicht.

Auf dem Siegertreppchen vertreten ist auch OBJECT CARPET mit seiner ganzheitlich nachhaltigen Firmenstrategie. Unter dem Thema „No Time To Waste“ zeigt das Unternehmen, wie es gehen kann: Designstark, und gleichzeitig ressourcenschonend und wieder und wieder recycelbar. Mit zirkulären Produktinnovationen und einer transparenten Produktionsanlage, der „Gläsernen Manufaktur“ in Krefeld, beweist der Premium-Bodenbelagshersteller seine kompromisslose Verpflichtung zur Kreislaufwirtschaft. Und lädt unter dem Motto „Join Us“ sogar Wettbewerber dazu auf, sich anzuschließen. Denn nur gemeinsam kann die Klimawende gelingen.

NO TIME TO WASTE: OBJECT CARPET hat sich gemeinsam mit NIAGA® zum Ziel gesetzt, den besten, gesündesten, und ersten vollständig kreislauffähigen Teppich zu entwickeln. Mit Erfolg. Für diese bahnbrechende Entwicklung und seine konsequent nachhaltige Unternehmensphilosophie wird OBJECT CARPET jetzt mit dem CRADLE-TO-CRADLE-CHALLENGE-Award ausgezeichnet.

Nach 8 Jahren intensiver Forschung und Entwicklung konnte gemeinsam mit NIAGA der erste Teppichboden hergestellt werden, der aus nur einem Material besteht. Dadurch entfällt die aufwendige Trennung des Materials beim Recycling – es entsteht kein Abfall und Ressourcen werden gespart. Das Ergebnis: Der erste Teppich mit unendlich vielen Lebenszyklen.

Daniel Butz, CEO von OBJECT CARPET, Lars Engelke, Geschäftsführer Produktion und Entwicklung und Chris Reutelingsperger, Gründer von NIAGA®, rufen gleichgesinnte Unternehmen dazu auf, sich anzuschließen und einen echten Wandel in der Branche zu bewirken. Führung durch die Produktion in der Gläsernen Manufaktur in Krefeld: Besucher können sich ein hautnahes Bild vom Produktionsstandort und den Abläufen bei der Herstellung der textilen Bodenbeläge machen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com/de

Quelle: ©OBJECT CARPET