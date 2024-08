OBJECT CARPET unterstützt den Badischen Architekturpreis 2024

Die Preisverleihung findet am 19. Oktober im Kloster Erlenbad in Sasbach statt. Der 2019 erstmals ausgelobte BADAP wird in diesem Jahr zum dritten Mal verliehen und folgt einem zweistufigen Verfahren. Seit März konnte jeder, nicht nur Architekten und Bauherren, online Vorschläge einreichen. Diese Vorschläge wurden von einer Fachjury gesichtet und nun dem Publikum zur Abstimmung überlassen.

Zur feierlichen Siegerehrung lädt Stifter Jürgen Grossmann am 19. Oktober ins Kloster Erlenbad ein. „Wir freuen uns sehr, den Badischen Architekturpreis zu unterstützen und damit einen Beitrag zur Förderung guter Architektur in der Region zu leisten“, so Daniel Butz, Inhaber und Geschäftsführer von OBJECT CARPET.

Das Voting ist noch bis zum 30. September 2024 unter https://www.badap.de/ möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: Object Carpet/Fotos: Tietge