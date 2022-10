Pallmann eröffnet neues Schulungszentrum in Würzburg – Parkett-Know-how in der Orange World

Ein Pausenbereich mit Showküche und großer Außenterrasse lädt zum geselligen Beisammensein ein. Fertiggestellt wurde die Orange World pünktlich zu den Würzburger Holztagen am 24. Juni, einem Branchentreff, den Pallmann seit vielen Jahren ausrichtet. Unter dem Motto „Freunde in Würzburg“ sollte er erstmals vor Ort im neuen Seminarzentrum stattfinden. Der knappe Zeitplan bei der Renovierung erforderte eine exakte Abstimmung der einzelnen Arbeitsschritte – von der Untergrundvorbereitung bis zur Verlegung des Parketts aus Eiche-Hochkantlamelle. Die Ausführung mit schnellen und strapazierfähigen Produktsystemen kam aus dem Hause Pallmann und von Uzin.

Bodenverlegung in der Pallmann OrangeWorld



Orange World besteht Test mit Bravour

„Das neue Schulungszentrum und der Pausenbereich werden von Mitarbeitenden und Kunden sehr gut angenommen“, bestätigt Heinrich Gaier. Bereits am 24. Juni trafen sich 150 Parkettlegerinnen, Parkettleger und weitere Gäste aus ganz Deutschland und Österreich zu den Würzburger Holztagen von Pallmann in der Orange World. Vor allem der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche im neuen Ambiente kam bestens an. Geplant ist, mehrere Schulungen pro Woche anzubieten. Dafür stehen separate Räume für theoretische und für praktische Kurse zur Verfügung. Hier sind 80 m2 Fläche variabel mit Parkett bespielbar. „Die Branche bewegt sich schnell weiter, es gibt immer Neuerungen und neuartige Techniken, die erklärungsbedürftig sind“, meint der Pallmann Anwendungstechniker. „Da sind regelmäßige Weiterbildungen und vor allem praktische Anwendungen sinnvoll.“

Der Speisesaal in der Pallmann OrangeWorld

In die Zukunft investieren

„Wir investieren in den Standort und haben den bestehenden Verwaltungsbau von Pallmann bereits um eine Etage aufgestockt“, führt Geschäftsführer Stefan Neuberger seine Planungen aus. Hier sind weitere Büros, Besprechungszimmer und die Anwendungstechnik mit eigenen neuen Versuchsräumen und Testflächen untergebracht. Auf dem begrünten Dach gibt es neben der Photovoltaikanlage sogar eine Bienenwiese, dazu eine eigene Honigherstellung. „Der Zukauf der Lagerhalle und die damit verbundene Erweiterung unseres Geländes durch das neue Schulungszentrum sind für uns die perfekte Ergänzung unseres Nutzungskonzepts“, so Neuberger.

Neues Schulungszentrum in der Pallmann Orange World

