Parador gewinnt renommierten „Flooring Innovation Award 2025“

Parador Modular ONE Fischgrät in Eiche Artemis karamellbraun

Die Produktlinie Modular ONE Fischgrät ist der erste PVC- und weichmacherfreie Designboden auf dem Markt, der mit einem einfachen Klicksystem im Fischgrätmuster verlegt werden kann. Modular ONE ist ein elastischer Boden, der die Ästhetik von natürlichem Holz mit der Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit modernster Materialien verbindet. „Unser Team hat eine große Leidenschaft für die Herstellung schöner, funktionaler und umweltfreundlicher Produkte und wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der Modular ONE Fischgrät-Kollektion als Gewinner der Flooring Innovation Awards 2025. Wir fühlen uns geehrt, bei der renommiertesten Preisverleihung der britischen Bodenbelagsindustrie ausgezeichnet zu werden und freuen uns darauf, weiterhin innovativ zu sein und erstklassige Produkte zu liefern, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen „, sagt Neel Bradham, CEO von Parador.

Die preisgekrönte Kollektion bietet ein raffiniertes und zeitloses Design, das jede Innenraumgestaltung bereichert. Die authentische Textur, schafft einen wunderschönen natürlichen Effekt. Modular ONE kann auf Fußbodenheizung verlegt werden und mit der integrierten Trittschalldämmung aus Kork verbessert dieser Bodenbelag auch die Raumakustik. Modular ONE ist mit einer speziellen Trägerplatte für erhöhten Quellschutz ausgestattet, die Wasserfestigkeit garantiert und somit für Feuchträume geeignet ist.

