Parkett-Unikat mit Farbe und Struktur geschaffen

Durch den Auftrag der Farbspachtel Pall-X Color Effect setzen sich die Farbpigmente in den Vertiefungen des gebürsteten Bodens ab und erzielen den einmaligen Effekt, der den Dielenboden zum Unikat macht.

Aus einem Parkettboden einen ganz besonderen Hingucker machen, diesen Wunsch konnten die Parkettprofis von Köhler Fußbodenbau aus dem nordrhein-westfälischen Ense ihrer Kundin erfüllen. Die Parkettleger haben vor einiger Zeit an der Schulung zur Pallmann Freestyle Collection teilgenommen und durften in einem privaten Wohnhaus nun ihr Können als Parkett Freestyler unter Beweis stellen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Von der Musterplatte zum individuellen Parkett-Unikat

„Ich will das haben – den Boden hat kein anderer.“ Das waren die Worte der Kundin, die in der Ausstellung von Köhler Fußbodenbau die Musterplatte der Freestyle Collection entdeckte und von der strukturierten und zweifarbigen Oberfläche sofort begeistert war. Die Kundin war auf der Suche nach einem neuen, ausgefallenen Parkettfußboden für Ihre Wohnküche und für den Flur. Nach ausführlicher Beratung über die anspruchsvolle Bearbeitung des Wunschbodens konnten die Arbeiten losgehen.

Auf rund 70 Quadratmeter wurde die Eiche Landhausdiele verlegt und zweifarbig gestaltet.

Wow-Effekt durch weißen Spachtelauftrag

Zunächst wurde ein leicht vorgebürsteter Parkettboden aus Eiche verlegt. Die Landhausdielen wurden im Anschluss in zwei Bürstgängen mit der Pallmann Spider bearbeitet. Um die Struktur hier besonders hervorzuheben kamen Nylonbürsten zum Einsatz und der Boden wurde zwischendrin gewässert. „Eine Herausforderung lag auf jeden Fall bei der Maschinentechnik, da es unser erstes Freestyle Projekt war. Die Beratung vor Ort durch Pallmann Techniker Andreas Kaufmann war hier sehr hilfreich. Er nahm uns ein wenig an die Hand und so lief alles rund.“, erzählt Frederik Köhler, Juniorchef bei Köhler Fußbodenbau. Nachdem die Weichholzanteile durch das Bürsten herausgearbeitet wurden, folgte der Auftrag mit der farbigen Ölgrundierung Pall-X 333 im Farbton elegant walnut. Nach entsprechender Trocknung der Ölgrundierung wurde mit Pall-X 98 matt versiegelt. Im Anschluss setzten die Parkettprofis den Wow-Effekt. Mit einer Effektspachtel wurde die weiße Farbe auf den Dielen aufgetragen. Die Vertiefungen erhalten somit eine intensive Farbkraft und setzen so die Akzente auf den Parkettboden. Abschließend wurden die Dielen als Schutz mit der zwei-komponentigen Parkettversiegelung Pall-X 98 matt zweifach veredelt.

Mit Hilfe der Pallmann Spider und Nylonbürsten wurden die Weichholzanteile des Holzes herausgearbeitet, die nun durch die intensive Farbe hervorgehoben werden.

Willkommene Abwechslung für das Team

Auch das Team rund um Frederik Köhler war von der nicht alltäglichen Baustelle angetan. „Das Einfärben von Parkettböden gehört für unser Team mittlerweile zum Arbeitsalltag, doch diese Baustelle war für uns alle etwas ganz Besonderes. Unsere Mitarbeiter vor Ort waren dankbar und stolz, dass sie die Baustelle übernehmen durften. Schließlich war es für sie eine willkommene Abwechslung und große Herausforderung.“, so der Parkettprofi. Durch die einzelnen anspruchsvollen Arbeitsschritte ist am Ende aus einem strukturierten Parkettboden ein Freestyle Unikat geworden. Das wusste vor allem die Kundin zu schätzen: “Niemand aus meinem Bekanntenkreis hat auch nur ansatzweise einen vergleichbaren Boden wie diesen.“ Für die Parkettprofis war es bestimmt nicht das letzte Freestyle-Objekt. Denn eine begeisterte Kundin führt zu vielen Weiterempfehlungen und so wird Köhler Fußbodenbau sicherlich noch lange von diesem besonderen Objekt profitieren.

Die Kundin ist begeistert von ihrem neuen Parkettboden



Weitere Informationen finden Sie unter www.pallmann.net

Quelle: Pallmannn/Fotos: Amelie Brasse (Köhler Fußbodenbau)