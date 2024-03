Personelle Veränderung bei Parador: Neue Leitung für das Produktmanagement

Als neuer Head of Product Management verantwortet Sven Kleinsang die Gesamtleitung des Produktmanagements bei Parador und berichtet in dieser Funktion direkt an Geschäftsführer und CTO Pier Vincenzo Marozzi.

„Unser Ziel als traditionsreiche Interior Design Marke ist es, schöne Räume zu schaffen, indem wir unseren Kunden zeitgemäße Produkte und beste Qualität bieten. Mit Sven Kleinsang haben wir eine erfahrene Führungskraft gewonnen, der diese langjährige Erfolgsgeschichte fortsetzen und neue Impulse setzen wird“, so Pier Vincenzo Marozzi.

„Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Christoph Wellekötter, der den Bereich zuletzt erfolgreich interimistisch geleitet hat, und freue mich, dass uns dieser erfahrene Kollege auch zukünftig in seiner ursprünglichen Position als Produktmanager Designböden erhalten bleibt“, betont Marozzi.

Sven Kleinsang ist Dipl.-Kaufmann und blickt auf langjährige Erfahrung im Produktmanagement und Marketing mit besonderem Fokus auf den Distributionskanäle Fachhandel und DIY zurück. Nach Stationen in verschiedenen Führungspositionen u.a. bei der Makita-Gruppe, Seca sowie der Positec Germany GmbH war der 48-Jährige zuletzt als Leiter Marketing, Category Management und Procurement bei kwb Germany, einem internationalen Systemanbieter für universelles Elektrowerkzeugzubehör und Handwerkzeug.

Quelle: Parador