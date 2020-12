Platz 1: BLANCO zählt zu den „Preis-Siegern 2020“

Eigentlich sollte es nicht überraschen: Blanco, Spezialist für den Wasserplatz in der Küche, ist in der Kategorie Küchenmöbel als „Preis-Sieger 2020“ in Gold ausgezeichnet worden. Das herausragende Abschneiden ist Resultat einer umfangreichen Analyse, die vom Institut „Deutschland Test“ in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsmagazin „Focus Money“ und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) durchgeführt wurde.

Um das Preis-Leistungs-Verhältnis für Konsumenten messbar und somit vergleichbar zu machen, recherchierten die Institute nach eigenen Angaben mehrere Millionen Verbraucherstimmen in den sozialen Netzwerken. Dabei wurden Beurteilungen zu rund 23.000 Unternehmen und Marken in einem Zeitraum zwischen 01. Juli 2019 und 31. Mai 2020 erfasst und ausgewertet. Blanco erzielte 100 Punkte und erobert somit den Spitzenplatz in der Rubrik Küchenmöbel. Lars Kreutz, Blanco Managing Director Markets Germany/Switzerland, sieht darin mehrere Gründe: „Wir freuen uns über Gold und damit den besten Platz in der Kategorie Küchenmöbel, zumal das Resultat auf einer sehr umfassenden Betrachtung und Analyse von Verbraucherstimmen basiert. Als Hersteller von Premium-Lösungen für den nahtlos integrierten Wasserplatz ist es für uns eine besondere Auszeichnung, dass der Wert unserer Produkte in diesem Maße geschätzt wird. Bei solch langfristig eingesetzten und hoch beanspruchten Systemen wie für den Wasserplatz in der Küche kommt es besonders auf nachhaltige Qualität, Multifunktionalität, Komfort und ein durchdachtes Design an. Und genau das ist unser Anspruch und Markenversprechen. Gleichzeitig spricht das top Ergebnis nicht nur für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie eines zuverlässigen Kundenservices, sondern auch für eine sehr gute Performance in den Social-Media-Kanälen”.

