pronorm auf der Küchenwohntrends in Salzburg

Die Trends für das kommende Jahr 2022 präsentierte der Küchenhersteller bereits Ende September auf der Hausmesse im Rahmen der Küchenmeile. Die ersten Händler aus Österreich haben bereits die Chance genutzt, um die komplette Produktvielfalt von pronorm zu erleben. Die Salzburger Messe ist für pronorm dienächste Möglichkeit, mit vielen potenziellen Händlern direkt vor Ort in Kontakt zu

treten. Das pronorm Vertriebsteam freut sich am Stand Stand: B 40 (Halle 10) auf den regen Austausch mit den Fachbesuchern demnächst in Salzburg.

Markus Nahodil

