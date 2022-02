rational einbauküchen – Neues Führungsteam

Der verantwortliche General Manager, Dogan Yalin, setzt auf genau diese wichtigen Bausteine. Erfahrene Profis aus eigenen Reihen gebündelt mit neuen Performancetreibern und den Ressourcen der Holding bilden die Basis für das bereits jetzt schon deutlich werdende Wachstum der rational-Gruppe.

In diesem Zuge wurde Thomas Pfeiffer in die Geschäftsleitung berufen und mit Prokura ausgestattet. Er verantwortet als Sales Director den nationalen und internationalen Gesamtvertrieb.

Die langjährige Mitarbeiterin Elke Pfeiffer verantwortet weiterhin die Bereiche Marketing und Produktentwicklung und sorgt auch zukünftig für Kontinuität in der rational Markenführung.

Jörg Krüger, bereits seit August an Board bei rational, ist ab sofort für das komplette technische Ressort zuständig. Sein Verantwortungsbereich umfasst die Abteilungen Materialwirtschaft, Qualitätsmanagement, Arbeitsvorbereitung/Fertigungssteuerung und Konstruktion.

Zur Unterstützung des Führungsteams wurde in den vergangenen Monaten in den unterschiedlichsten Bereichen zusätzliches Personal aufgebaut (u.a. in der Kundenbetreuung, IT und im Qualitätsmanagement) und bereits Investitionen in verbesserte interne Abläufe auf den Weg gebracht.

Dogan Yalin, Jörg Krüger, Elke Pfeiffer, Thomas Pfeiffer

