Red Dot Auszeichnung für COMPAIR PRIME flow®

Die Jury ließ sich von mehreren Bewertungskriterien leiten, unter anderem vom Innovationsgrad, der Funktionalität, der ökologischen Verträglichkeit und Langlebigkeit sowie der Selbsterklärungsqualität des Systems.

COMPAIR PRIME flow® Luftkanalsystem für Dunstabzugshauben

Das von Naber komplett neu gestaltete Lüftungssystem für Dunstabzüge in Küchen vereinfacht die Planung und Montage im Vergleich zu jedem anderen System deutlich. Ein zentral wichtiges Element des neuen Produktdesigns ist der Universalverbinder mit doppelten Lippendichtungen. Mit ihm werden die flachen oder runden Luftkanäle und die aerodynamisch optimierten Bögen werkzeuglos durch Zusammenstecken miteinander verbunden.

Dank der Flexzone des Universalverbinders kann die Verlegerichtung beim Anfügen jedes Luftkanal-Elementes um bis zu 15 Grad verändert werden. Auch wer kein Montage-Profi ist, erkennt, ob das System dauerhaft luftdicht verlegt ist. Grund dafür sind einerseits Richtungspfeile an den Elementen, vor allem aber die Rastelemente am Verbinder. Sie schaffen stabile Verbindungen und geben per Klick Rückmeldung über die richtige Montage. Optionale Stützstege ermöglichen es, die Flachkanäle auch im Fußboden zu verlegen, etwa bei einer freistehenden Kochinsel.

Außer durch Zeitersparnis und Sicherheit bei der Montage profitieren Küchennutzer durch das bionische Design nach dem Vorbild der Natur. Schon bei niedrigen Stufen der Dunstabzugshaube oder des Muldenlüfters wird der Kochdunst mit COMPAIR PRIME flow® sehr effektiv abgeführt. Die Geräuschentwicklung der Küchenlüftung fällt vergleichsweise gering aus, gleiches gilt für den Stromverbrauch.

Quelle: Naber