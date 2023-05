RÖSLE mit neuer Marketingleitung

Ab sofort hat das Marketing-Team von RÖSLE mit Frau Tuba Akar eine neue Leitung. Im Anschluss an ihr Studium an der University of Applied Sciences, Augsburg, baute Tuba Akar ihr Wissen und ihre Fähigkeiten im Bereich Marketing Management kontinuierlich aus. Zuletzt war sie als „Director Marketing and Product Management“ bei der Weckerle GmbH in Weilheim beschäftigt.

Tuba Akar freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin sehr gespannt auf die neuen Aufgaben und das Team bei RÖSLE. Meine Leidenschaft für Marketing hat sich bereits im Studium entwickelt und später dann, in den verschiedenen Stationen meiner beruflichen Laufbahn, weiter gefestigt. Nun kann ich bei RÖSLE mein Know-how einbringen und freue mich darauf, für solch eine namhafte Marke tätig zu sein, sie kommunikativ optimal zu unterstützen und weiter voranzubringen.“

„Wir freuen uns, mit Tuba Akar eine ideale Kandidatin als neue Leitung unseres Marketing-Teams gefunden zu haben. Dank ihrer langjährigen Expertise im Bereich Marketing Management sind wir überzeugt, dass sie eine große Bereicherung sein wird und zudem perfekt zu uns ins Team RÖSLE passt“, sagt Geschäftsführer Henning Klempp.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com

Quelle: RÖSLE