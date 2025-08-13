Rotpunkt Küchen präsentiert die Kollektion 2026 – Den Unterschied erleben

Fachhandelspartner profitieren von einem variantenreichen Standard, budgetflexiblen Konzepten und einer Formensprache, die in vielen Küchenwelten funktioniert. Und von weiteren Optionen, um sich im regionalen Umfeld differenziert zu positionieren. Endkunden erleben zeitgemäße Wohnlichkeit mit Langzeitwirkung jenseits flüchtiger Trends.

Mehr gestalterische Freiheit

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die programmübergreifende Durchgängigkeit von Materialien und Dekoren. Sie bringt mehr als optische Stringenz: Sie stärkt die gestalterische Freiheit, macht Komplexität beherrschbar und eröffnet neue Spielräume für Lösungen, die sowohl ästhetisch als auch wirtschaftlich überzeugen.

„Wir liefern nicht nur Trends, wir liefern Zukunft“, sagt Sven Herden, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Rotpunkt Küchen. Die diesjährige Ausstellung soll genau das spürbar machen. Dafür steht „making the difference“.

Mit und ohne Termin

Die Hausausstellung in Bünde (Ladestraße 52) ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Fachhandel ist eingeladen, sich vor Ort ein persönliches Bild von den Möglichkeiten der Kollektion 2026 zu machen – auch kurzfristig und spontan. Anmeldungen sind aber ebenfalls möglich unter info@rotpunktkuechen.de.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rotpunktkuechen.de

