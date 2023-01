R+T 2024 (19. bis 23. Februar 2024) auf Erfolgskurs

Vom 19. bis 23. Februar 2024 öffnen sich wieder die Tore der R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz – in Stuttgart. Nach sechs langen Jahren werden auf dem Stuttgarter Messegelände die Produktneuheiten der RTS-Branche live und in Farbe präsentiert.

„Zum aktuellen Zeitpunkt haben sich knapp 750 Ausstellerinnen und Aussteller für die R+T 2024 angemeldet. Darunter befinden sich zahlreiche Branchengrößen, wie Alpha Deuren, Alukon, Alulux, Automatismi Benincà, Berner Torantriebe, Cherubini, Dickson Constant, Elero, Faac, GfA Elektromaten, Gibus und Leiner, heroal, Kadeco Sonnenschutzsysteme, Llaza World und Recasens, NICE, Parà, Reflexa-Werke, Renson, Rödelbronn, Roma, Sattler SUN-TEX, Sauleda, Somfy Activités sowie Sommer Antriebs- und Funktechnik. Knapp 65.000 Netto-Quadratmeter sind bereits gebucht, somit sind fast 90 Prozent der maximal verfügbaren Fläche belegt. Mit diesem Status Quo zum aktuellen Zeitpunkt sind wir sehr zufrieden“, zeigt sich Melanie Brenner, Managerin Messe- und Eventleitung bei der Messe Stuttgart, zuversichtlich.

Auch Hunter Douglas wird bei der R+T 2024 mit dabei sein: „Nach der Coronakrise und der wirtschaftlichen Unsicherheit freuen wir uns auf unsere Kunden aus der ganzen Welt. Wir können stolz unsere neu entwickelten Produkte präsentieren und die Leistung der gesamten Hunter Douglas Familie vorstellen“, so Friedrich W. Petrat, Geschäftsführer Hunter Douglas Components. „Für uns ist die Kontaktpflege mit unseren Kunden, mit der Presse, ja man kann sagen, mit der ganzen Branche das Wichtigste! Mein Lieblingsprodukt ist übrigens die neu entwickelte Produktgruppe Smart Home und ich bin gespannt darauf, wie die Kunden reagieren.“ Nach der langen Pause sind die Erwartungen an die anstehende Ausgabe der Weltleitmesse hoch. „Die R+T ist als Zeichen zu sehen, dass die wirtschaftliche Unsicherheit ein Ende findet. Das ist der richtige Zeitpunkt, um gemeinsam mit unseren Kunden, unter Einbeziehung neu entwickelter Produkte, Strategie- und Verkaufskonzepte zu erstellen. Wir freuen uns darauf, wieder aktiv verkaufen zu können“, berichtet Friedrich W. Petrat.

Vorbereitungen intensivieren sich

„Um unsere verschiedenen Märkte mit den jeweiligen Bedürfnissen noch besser zu verstehen, haben wir im vergangenen Jahr verschiedene Workshops mit Ausstellerinnen und Ausstellern veranstaltet. Hierbei haben wir interessante Einblicke in die jeweiligen Branchen erhalten und möchten diese gewonnenen Erkenntnisse nun auch in die R+T 2024 einfließen lassen“, erläutert Philipp Götz, Manager Messe- und Eventleitung bei der Messe Stuttgart.

Neben den Planungen und Vorbereitungen des R+T-Teams, bereiten sich auch die zahlreichen ausstellenden Unternehmen auf ihre Messebeteiligung im Februar 2024 vor. „Mit unseren internationalen Kollegen sind wir vor kurzem in die konkrete Planung zur R+T 2024 eingestiegen und haben auf jeden Fall eine Vielzahl attraktiver Produktneuheiten in der Pipeline“, verrät Joachim Wallenstein, Marketingleiter von Somfy Deutschland. Auch Kommunikationsmanagerin Joana Cedó von LLAZA World bestätigt: „Unsere Pläne sind in vollem Gange, denn wir möchten zur R+T 2024 alles bereit haben und den Markt überraschen.“

Fabian Cichon, Geschäftsführer von Dickson Constant Deutschland, gibt bereits preis: „Unser Konzept für die R+T 2024 steht und wir werden neben unserer neuen Kollektion auch unsere Trendstudie sowie einige neue Entwicklungen im Screen Bereich zeigen.“ Bei Hunter Douglas laufen die Planungen zum Messeauftritt nun ebenfalls an. „Ich kann so viel verraten, dass wir die Prototypen unserer Neuentwicklungen, die wir auf unserer documenta Ausstellung in Kassel gezeigt haben, auf Empfehlung unserer Kunden weiterentwickeln, um sie dann auf der R+T 2024 zu präsentieren. Eine wichtige Neuheit wird PowerView 3.0 sein, unser Smart-Home-Angebot für die Sonnenschutzprodukte“, gibt Friedrich W. Petrat einen Ausblick.

Hallenkonzept bleibt unverändert

„Die thematische Hallenaufteilung zur vergangenen Ausgabe der R+T konnte auf ganzer Linie überzeugen und wurde von unseren Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen. Daher möchten wir dieses Konzept für die R+T 2024 beibehalten und daran anknüpfen“, erläutert Melanie Brenner. Das Hallenkonzept zur R+T 2024 wird wie folgt aussehen: Die Sonnenschutzbranche zeigt sich wie gewohnt im L-Bank Forum (Halle 1), der Ceratizit Halle (Halle 3), der MAHLE Halle (Halle 4), der Halle 5, der Oskar-Lapp-Halle (Halle 6) sowie in den Hallen 7 und 9. Die Struktur des Stuttgarter Messegeländes lässt es weiterhin zu, den Sonnenschutzbereich zu zentralisieren und qualitativ auszubauen. Darüber hinaus wächst auch die Bedeutung der Oskar Lapp Halle (Halle 6) für den Themenbereich Outdoor mit Produkten insbesondere für die Zielgruppen Gastronomie und Hotellerie. Der Torbereich präsentiert sich 2024 wieder in der Alfred Kärcher Halle (Halle 8) und der Paul Horn Halle (Halle 10).

Vorfreude auf R+T steigt

Christian Junkers, Geschäftsführer von Junkers & Müllers: „Persönliche Gespräche mit unseren internationalen Kunden sind sicher das, worauf wir uns alle am meisten freuen. Natürlich freuen wir uns auch, unsere Neuheiten auf unserem Messestand im persönlichen Dialog zu präsentieren.“

David Leon Chantres, Export-Manager bei Expalum: „Expalum freut sich sehr auf die R+T 2024 in Stuttgart, nachdem wir unsere Kunden und Freunde sechs Jahre lang dort nicht treffen konnten. Zum ersten Mal hat Expalum ein komplettes Sortiment an Pergolen, Zips und Markisen in sein Portfolio aufgenommen, das wir auf der R+T 2024 präsentieren werden.“

Elisabeth Eiböck, Leitung Marktkommunikation bei Sattler SUN-TEX: „Heiß sehnen wir die R+T 2024 herbei, die wir viel zu lange vermissen mussten. Wir freuen uns darauf, endlich wieder unsere Partner auf dem Sattler Stand begrüßen zu dürfen, gemeinsam über die Branchenentwicklungen zu diskutieren und natürlich die breite Palette an Qualtäten und Dessins mit einem großen Nachhaltigkeitsschwerpunkt präsentieren zu können.“

Frank Luckner, Leiter Marketing/Öffentlichkeitsarbeit bei erfal: „Aus unserer Sicht ist die R+T ein entscheidender Impulsgeber für innovative Produktentwicklungen und zugleich eine optimale Plattform für den Ausbau geschäftlicher Kontakte. Wir werden unseren Sonnenschutz-Fachhändlern, Raumausstattern aber auch Architekten und Planern insbesondere Neuheiten im Bereich Antriebs- und Steuerungstechnik für Sicht- und Sonnenschutzlösungen präsentieren.“

Ob während der Veranstaltung oder auf einer der zahlreichen Abendveranstaltungen: Die R+T bietet Gelegenheit für den Austausch mit KollegInnen und ist ideale Plattform für intensive Fachgespräche. Zahlreiche Fachforen und Netzwerkveranstaltungen ermöglichen Kontakte zu knüpfen und neue Impulse für die tägliche Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Als Weltleitmesse ist die R+T gleichermaßen Branchentreff, Trendbarometer und Innovationsplattform.

Mit dem BVRS – Bundesverband für Rollladen + Sonnenschutz e.V., dem BVT – Verband Tore und dem ITRS – Industrieverband Technische Textilien – Rollladen und Sonnenschutz e.V. hat die R+T starke Partner an ihrer Seite, die die Marktorientierung garantieren. Zahlreiche Verbände und Institutionen, wie die ES-SO European Solar Shading Organisation und das ift Rosenheim, bringen sich bei der R+T ein und gestalten das Rahmenprogramm aktiv mit.

Die nächste Ausgabe der R+T findet vom 19. bis 23. Februar 2024 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.messe-stuttgart.de/r-t/

Quelle: Landesmesse Stuttgart GmbH