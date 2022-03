R+T 2024 steht in den Startlöchern

Nach sechs Jahren Pause findet die nächste R+T vom 19. bis 23. Februar 2024 endlich wieder in Präsenz statt. Die Vorzeichen hierfür stehen sehr gut: Rund 500 Ausstellerinnen und Aussteller haben sich bisher für die R+T 2024 umgemeldet, ca. 46.000 m² sind bereits gebucht. „Wir sind mit dem Status Quo der Ummeldungen zum jetzigen Zeitpunkt mehr als zufrieden – zumal wir unsere Anmeldeunterlagen noch gar nicht offiziell verschickt haben. Das ist eine sehr gute Ausgangsbasis, um mit den weiteren Planungen, die über die R+T 2024 hinaus gehen, weiter voranzuschreiten“, führt Sebastian Schmid, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Messe Stuttgart, auf. „Endlich kann die Branche ihr Leistungsspektrum wieder vor Ort live und in Farbe präsentieren. Die Besucherinnen und Besucher können sich dabei nicht nur auf eine Vielzahl an Neuheiten und Innovationen zum Anfassen und Erleben freuen, sondern auch auf den persönlichen Austausch untereinander. Die R+T wird 2024 wieder ein Fest, das mit allen Sinnen erlebbar sein wird. Digitale Ergänzungen werden das Konzept zur R+T 2024 abrunden.“ Der offizielle Anmeldestart zur R+T 2024 für alle weiteren Interessenten ist für April geplant.

Verlängerung durch digitale Formate

Märkte und Branchen verändern sich stetig und so hat sich auch das Instrument „Messe“ in der vergangenen Zeit weiterentwickelt. „Mit der R+T werden wir uns ebenfalls diesen Veränderungen stellen und uns an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. Wir möchten unsere bisherigen Stärken sinnvoll mit den gewonnenen Erkenntnissen sowie neuen Ideen und Ansätzen kombinieren“, erläutert Sebastian Schmid. „Unseren Fokus legen wir dabei vor allem auf die Weiterentwicklung unseres digitalen Angebots. Die R+T soll als Weltleitmesse auch digital erlebbar sein. Hierbei fokussieren wir uns neben einer ergänzenden Online-Plattform zur Veranstaltung, auch auf neue digitale Formate, um allen Beteiligten einen klaren Mehrwert zu bieten. Hierfür haben wir unter anderem Ansätze für neue Zielgruppen erarbeitet, um beispielsweise Gastronomen oder Endverbraucher mit der R+T Themenvielfalt in Kontakt zu bringen.“

Das Bewegtbildformat „R+T projects“ wird in Zukunft weitergeführt und bald neue Projekte aus den R+T Produktkategorien vorstellen

Neue Bewegtbildformate in Planung

Die Vorstellung des zweiten R+T Projects – einem Weingut im baden-württembergischen Oberderdingen und dem renommierten Hersteller markilux – wird im April abgeschlossen. Sebastian Schmid fasst zusammen: „Die Rückmeldungen aus der Branche zu R+T projects sind durchweg positiv und auch das Interesse an einer Teilnahme ist sehr groß. Nach den beiden Pilotprojekten im Herbst 2021 und Frühjahr 2022 möchten wir nun ein ausführliches Resümee ziehen. Dennoch können wir schon jetzt verraten, dass wir R+T projects definitiv weiter fortführen werden. Zudem sind weitere Bewegtbildformate bereits in Planung. Die Branche kann sich auf viele neue Konzepte der R+T freuen, damit die Zeit bis zum nächsten persönlichen Wiedersehen in Stuttgart nicht allzu lange ist.“

Sebastian Schmid, Mitglied der Geschäftsleitung, Messe Stuttgart

Quelle: Landesmesse Stuttgart GmbH