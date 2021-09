R+T projects bringt Menschen und Projekte zusammen

Mit R+T projects bringt die Messe Menschen und Projekte aus den bekannten Produktkategorien der R+T zusammen. Die Umsetzung der Projekte zeigen die Veranstalter detailliert und leicht verständlich in kurzen Videoclips. Die Messe lädt Sie ein, den gesamten Entstehungsprozess der Projekte hautnah zu begleiten – von der ersten Besprechung bis zur Inbetriebnahme der Produkte.

Die Produktkategorien können so vielseitig und bunt sein wie die Messe selbst: Von Sonnenschutz über Tore bis hin zu Smart Home. Alles ist möglich! Zu Beginn startet die Messe mit den Produkten aus dem Bereich Outdoor, denn kein anderer Bereich boomt so sehr wie dieser – vor allem in der aktuellen Zeit!

Lassen Sie sich von diesen spannenden Projekten inspirieren und freuen Sie sich auf die finalen Ergebnisse.

Save the date

Freuen Sie sich auf die R+T in Stuttgart vom 21. bis 25. Februar 2022. Tragen Sie sich den Termin gleich in Ihren Kalender ein und nutzen hierfür den iCal-Link.

Weitere Informationen finden Sie unter www.messe-stuttgart.de/r-t/

Quelle: Messe Stuttgart