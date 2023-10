Rückblick auf die Hausmesse 2023 von Rotpunktküchen

Intensiv und kommunikativ: Der direkte Austausch mit den Handelspartnern stand für Rotpunkt Küchen erneut im Mittelpunkt. Auf der Hausmesse im September wurden die Neuheiten für die Kollektion 2024 lebhaft diskutiert. Prägende Themen waren neben den Sortimentsergänzungen bei Fronten, Farben, Planungsoptionen und Licht die NEUE Durchgängigkeit, die neuen Schranktypen in 75 cm Breite und die Kooperation mit dem britischen Griffhersteller Buster and Punch.

Kunststofffront „Zerox KQ“ in „Textured Carbon Stone“

Stark beachtet wurde die neue Schrankbreite 75 cm für Hochschränke, Unterschränke und Oberschränke. Für proportional ausgewogene Planungen steht diese neue Option durchgängig zur Verfügung: für Geräteumbauten, etwa für die neuen großformatigen Kühlgeräte und Backöfen, und für Vorratsschränke. Aber auch für Regal- und Auszugslösungen. Dabei setzt Rotpunkt auf die Premium-Schrankausstattung in Komfortbreite von Kesseböhmer im geschlossenen „Arena Pure“-Design.

Ein weiteres Kompetenzthema war die zur Hausmesse erweiterte Durchgängigkeit in Farbe und Materialität. Wobei sich diese Durchgängigkeit bei Rotpunkt über verschiedenste Materialien erstreckt und damit das oft gewünschte ruhige und harmonische Gesamtbild der Einrichtung fördert. Realisieren lässt sich dies auch mit den derzeit angesagten Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften: mit Kombinationen aus Echtholz, Schichtstoff und Kunststoff (Melamin) in einer Planung. Durch ein einheitliches supermattes Oberflächenfinish wirkt das Ergebnis wie aus einem Guss.

Eichenholzfurnier „Memory RI“ in „Terra Grey“ mit Antifingerprint-Eigenschaften

In der Gesamtschau spiegeln die Neuheiten der Kollektion 2024 die für Rotpunkt Küchen typische Vielfalt wider. So wurden in unterschiedlichen Materialumsetzungen elf neue Farben mit Schwerpunkt auf wohnlichen Naturtönen und gedeckten Grau-/Taupetönen eingeführt. Ebenso eine Glas-Laminat-Front im neuen Metallic-Ton „Titanio“ und weitere „Fenix“-Farben für Fronten und dekorgleiche Arbeitsplatten (Schichtstoff). Die gerillte Furnierfront „Memory RI“ mit schmaler Lamellenoptik gibt es jetzt auch in „Walnut“ (Nussbaum) und als budgetorientierte Kunststofffront-Variante („Zerox SY VER“). Neuigkeiten gibt es zudem beim Thema Lichtplanung. So bietet das Nischensystem „Wall Solutions“ jetzt ein integriertes LED-Lichtprofil (im individuellen Längenmaß) zur indirekten Beleuchtung, und die eingefrästen LED-Beleuchtungen „Filligrano“ (vertikal; bislang als „Venice“ im Programm) und „Manila“ (horizontal) wurden mit weiter reduzierten Einbaumaßen ebenfalls optimiert.

Extramatte Anti-Fingerprint-Schichtstofffront „Zerox HP

Mit nunmehr sieben Grifflosvarianten bietet Rotpunkt Küchen auch in diesem Segment eine besondere Variantenvielfalt. Neu ist die Griffmulde „XGFB“ mit Alu-Kante. Gleichzeitig werden exakt gegensätzliche Wünsche erfüllt und mit dekorativen Beschlägen bewusst Akzente gesetzt. Und das jetzt noch außergewöhnlicher. Neu vereinbart wurde die Zusammenarbeit mit dem Griffhersteller Buster & Punch. Das britische Unternehmen aus London ist bekannt für seine Designs jenseits des Mainstreams. Und für viel Kreativität. Zum Start der Kooperation hat Rotpunkt Küchen fünf Griffe in vier Farben (= 20 Varianten) in die Kollektion aufgenommen. Jedes Material gibt es in verschiedenen Ausführungen, was ebenfalls den Anspruch an Durchgängigkeit erfüllt. Die technische Integration mit allen notwendigen Bohrungen erfolgt ab Werk.

Im November auf der „Esprit Meubles“

“Rotpunkt Küchen ist in den vergangenen Jahren stabil gewachsen. Sowohl in Deutschland als auch im Export, wo die Fachhandelspartner knapp 80 Prozent des aktuellen Umsatzes von rund 100 Millionen Euro erwirtschaften. Eine besondere Rolle spielt dabei zunehmend der französische Markt. Mittlerweile rangiert Frankreich im Exportranking des Bünder Küchenmöbelherstellers auf Platz zwei, direkt hinter dem traditionell starken Exportmarkt Niederlande. „In diesem Jahr werden wir in Frankreich zweistellig zulegen“, prognostiziert Sven Herden, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb von Rotpunkt Küchen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Absatz (Menge). Um diese starke Position zu festigen und weiter auszubauen, nimmt das Unternehmen vom 18. bis 21. November 2023 an der Esprit Meuble in Paris teil. Auf dem Messegelände Expo Porte de Versailles wird Rotpunkt in Zusammenarbeit mit der für den Vertrieb in Frankreich zuständigen Handelsagentur „Cuisine D’Allemagne“ einen konzentrierten Querschnitt der Sortimentsvielfalt für die Küche und weitere Wohnbereiche. Dazu gehören auch ausgewählte Neuheiten, die gerade erst zur Küchenmeile auf der Hausmesse in Bünde unter dem Motto „welcome home“ präsentiert wurden.

Holzdekor „Italian Walnut“ (NB) aus dem Kunststofffrontprogramm

Weitere Informationen finden Sie unter www.rotpunktkuechen.de

Quelle: Rotpunkt Küchen