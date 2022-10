Sachsen Küchen auf der Küchenmeile mit dem Messethema: „Green Living“

Als klimaneutraler Hersteller hat das Unternehmen in diesem Jahr zur Küchenmeile den Fokus auf besonders nachhaltige Materialien gerichtet. Möbeloberflächen mit Linoleum und geölte Furniere sind ein Musterbeispiel nachhaltigen Denkens. Sie strahlen außerdem ein sehr hohes Maß an Natürlichkeit aus und bestechen durch Ihre wertige Oberfläche sowie durch Ihre besondere Haptik. Neben verschiedenen Sortimentserweiterungen im Bereich der Holz- und Steindekore, sowie bei den metallischen Poymergläsern, wurde auch das LED-Leuchtensortiment weiter ausgebaut. Abgerundet wurde die Präsentation durch die Vorstellung des ab dem 01.01.2023 gültigen digitalen Verkaufshandbuches. Dieses ergänzt zunächst die gedruckte Version und besticht mit sehr gut durchdachter Suchlogik und einer Reihe interessanter Zusatzfunktionen. Die Zukunft ist nachhaltig und digital!

Unser Leben wird „grüner“! Damit ist weniger die Farbe, sondern eher das Synonym für ein nachhaltiges und umweltbewusstes Wirtschaften gemeint. Es geht nicht mehr nur um schneller-höher-weiter, sondern um die Art und Weise wie wir unsere Ziele erreichen, egal ob bei der industriellen Produktion von Gütern oder beim privaten Konsum. Als Hersteller hochwertiger Möbel ist uns das schon lange bewusst. Bei Sachsenküchen ging es noch nie um „Masse“, sondern schon immer um ein ausgewogenes Wachstum mit starkem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Unsere Möbel sollen ihre „Bewohner“ über viele Jahre glücklich machen. Aus diesem Grunde haben wir unsere Produktion bereits 2018 mit der Umstellung auf die „Stückzahl 1 Fertigung“ voll auf die Erfüllung individueller Kundenwünsche umgestellt. Umfangreiche Investitionen in modernste Technik ermöglichen uns heute eine hoch effiziente Fertigung individueller Einrichtungen für Küche, Wohnen und Bad.

CO2-neutraler Hersteller seit 2022

Seit Anfang 2022 ist Sachsenküchen als CO2-neutraler Hersteller zertifiziert. Damit wurden unseren Nachhaltigkeitsbemühungen nun auch offiziell zertifiziert. Es lag also nahe „Green Living“ dieses Jahr zum Messethema zu machen. Doch was sind die Bausteine eines „grünen Lebens“ und wie gehen wir als Hersteller damit um? Um diese Frage zu beantworten haben wir den Menschen mit seinen Wünschen und Bedürfnissen wieder ins Zentrum unseres Handelns gerückt. Im Rahmen unseres Lebensstilkonzeptes haben wir in diesem Jahr den, Self-Balancern, Free-Agern und Sinn-Karrieristen jeweils ein Appartement gewidmet. Diese drei Lebensstiltypen repräsentieren laut Zukunftsinstitut rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung, mit steigender Tendenz.

Besonderes Highlight sind Möbeloberflächen aus Linoleum

Die Neuheiten für 2023 orientieren sich maßgeblich an natürlichen Materialien und Oberflächen. Besonderes Highlight sind Möbeloberflächen aus Linoleum. Dieses Produkt hat bereits eine sehr lange Geschichte als Belag für Fußböden. Was jedoch nur wenige Menschen wissen, mehr als 3/4 der verwendeten Rohstoffe für Möbellinoleum wachsen innerhalb von wenigen Jahren nach. Bis zu 98% der Inhaltsstoffe sind natürlichen oder mineralischen Ursprungs. Im Vergleich zu fossilen Rohstoffressourcen, die nur begrenzt zur Verfügung stehen, sind nachwachsende Rohstoffe nahezu unendlich verfügbar. Doch das ist nur die eine Seite, auch die Produkteigenschaften können sich sehen lassen. Möbellinoleum zeichnet sich durch eine unverkennbare Haptik und durch eine seidenmatte, angenehm warme, elastische Oberfläche aus. Dank der natürlichen Rohstoffe, aus denen das Produkt gefertigt wird, ist es von Natur aus antistatisch, lichtecht und es ist unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Außerdem sind Oberflächen aus Linoleum leicht zu reinigen. Damit ist dieses Material ideal geeignet für die Herstellung von Möbelfronten sowie für Tische, Abdeckböden und sonstigen Bauteilen. Die Schmalflächen der Möbelelemente werden bei Sachsenküchen mit Furnierkanten belegt deren Oberflächen ausschließlich mit Naturölen behandelt werden. Auf diese Weise entsteht ein neues einzigartiges Produkt mit herausragenden Eigenschaften und einer unverwechselbaren Haptik. Angeboten werden 9 Trendfarben die sich alle am Farbkonzept von Sachsenküchen orientieren.

Zur Abrundung des Produktkonzeptes werden die geölten Oberflächen bei Sachsenküchen nun auch für furnierte Fronten angeboten. Dabei können die furnierten Kanten der Linoleumfronten passend zu den Oberflächen der furnierten Fronten ausgewählt werden. Egal ob Eiche oder Nussbaum, es entsteht eine perfekte Symbiose natürlicher Materialien. Nachhaltigkeit widerspiegelt sich nicht nur in ihrer „Natürlichkeit“, sondern auch in Ihrer Langlebigkeit. Sowohl das Linoleum, als auch die geölten Oberflächen lassen sich mit einfachen Mitteln wieder aufarbeiten. Auf diese Weise entsteht ein Produkt welches wie geschaffen ist für die Verwendung in der Küche, im Wohnbereich, im Bad oder im Homeoffice. Das Modell LEONA ist somit das innovative Highlight der neuen Kollektion von Sachsenküchen und es unterstreicht im Rahmen des Gesamtkonzeptes eindrucksvoll unseren Anspruch des Besonderen

Doch auch die weiteren Neuheiten und Ergänzungen der Kollektion können sich sehen lassen. Dazu zählen unter anderem zwei neue „metallische Glaslaminate“ mit den farbgleich dazugehörigen Jalousieschränken. Diese ergänzen das Modell ADINA um zwei weitere matte, metallische Farben. Mit seiner hervorragenden Optik und seiner Robustheit gehört das Modell bereits seit vielen Jahren zu den Rennern in der Kollektion von Sachsenküchen. Die Jalousieschränke aus dem gleichen Material ermöglichen eine homogene Planung ohne farblichen Kompromiss.

Bei den Unis gibt es mit Vulkangrau einen neuen warmen Grauton. Dieser ist im Frontbereich als Laminat und als Lackoberfläche verfügbar, ebenso als neues Korpusdekor. Der Farbton eignet sich perfekt zur Kombination mit modernen leicht vergrauten Hölzern oder mit Beton- und Steinstrukturen.

Auch bei den Holzdekoren und bei den Steindekoren wurde das Sortiment überarbeitet. Die Eiche Cordoba Moderna, welche ebenfalls als Korpus und Arbeitsplatte verfügbar ist, eignet sich perfekt als Ergänzung zum Vulkangrau und lässt sich auch hervorragend mit den beiden Steindekoren Feinstein Sand und Terragrau kombinieren.

„optische Rille“ mit guten Pflegeeigenschaften

Mit dem Modell RITA gibt es nun auch die Möglichkeit eine senkrechte „optische Rille“ mit guten Pflegeeigenschaften zum attraktiven Preis anzubieten. Wer es hochwertig mag bekommt die „echte Rille“ in Eiche oder Nussbaum als furnierte Variante. Bei den Rillen kann der Kunde zwischen Schwarz und farbgleich im jeweiligen Beizton wählen. Wie bei Sachsenküchen üblich sind auch Sonderbreiten machbar, hier werden die Abstände der Rillen individuell angepasst. Angeboten werden die Rillen im Abstand von 10 cm, 5 cm und neu auch 1,6 cm.

Beim Zubehör geht es vor allem um das Thema Licht. Neu im Sortiment ist eine Lichtreling mit Glasablage und diversem Zubehör. An ihrer Rückseite verfügt sie über eine verdeckte Laufschiene, in der verschiedene Accessoireträger leicht laufend hin- und hergeschoben werden können. In der Küche lockert die Lichtreling die Nische auf und setzt Küchenutensilien, Papiertücher oder Gewürzdosen mit indirektem Lichtschein atmosphärisch in Szene. In anderen Räumen wird die Lichtreling zum Akzent setzenden Gestaltungsmittel und nimmt Schlüssel, Smartphone, die Tagespost oder auch Schals und Jacken gleichermaßen elegant auf. Sämtliche elektronischen Bauteile sind integriert, was die einfache Aufputzmontage möglich macht. Verdeckt positionierte Steckdosen für Netz- und USB-Stecker erweitern die Funktionalität und machen die Lichtreling zu einem vielseitig nutzbaren Designobjekt für alle Räume.

Mit der neuen Lichtbrücke für Kücheninseln ergänzen wir unser Beleuchtungssortiment um ein weiteres Designelement. Sie ist nicht nur stylisch und sorgt für blendfreies Arbeitslicht, sondern sie ist auch Ablage- und Funktionselement. Alternativ kann die Lichtbrücke auch als Deckenvariante montiert werden. Abgerundet wird das neue Leuchtenprogramm durch eine elegante Pendelleuchte im puristischen Stil der bereits genannten Lichtsysteme. Egal ob über dem Esstisch oder über der Kücheninsel, die puristischen Designleuchten passen in jedes moderne Ambiente. In den Farben Schwarz und Edelstahl passen sich die neuen Lichtsysteme perfekt Ihrem Umfeld und den Wünschen des Benutzers an. Gesteuert werden die Leuchten über die bereits bekannten Controller des Sachsenküchen Lichtsystems.

Im Einbaubereich präsentiert Sachsenküchen die neuste Generation der Hera-Beleuchtungstechnik. Die neuen LED-Bänder sind nicht nur sehr lichtstark, sondern sorgen vor allem für eine „punktfreie“ sehr homogene Ausleuchtung. Dimmbarkeit und die Steuerung der Farbtemperatur sind bei Sachsenküchen schon seit einigen Jahren Standard Eingesetzt wird diese neue Technik ab sofort in nahezu allen Einbau-Lichtsystemen von Sachsenküchen. LED-Beleuchtung ist aufgrund Ihrer Energieeffizienz sehr Nachhaltig. Als besonderes Highlight konnten zur Messe die ersten „batterielosen Funkschalter“ der Firma Hera präsentiert werden. Diese neue Schaltergeneration ist ein Beispiel dafür wie durch moderne Technik dar Anfall von „Batterie-Müll“ reduziert werden kann. Außerdem sind diese kabellosen Schalter sehr montagefreundlich.

Vorstellung des neuen digitalen Verkaufshandbuches

Abgerundet wird die Präsentation der Neuheiten mit der Vorstellung des neuen digitalen Verkaufshandbuches. Ab Januar 2023 wird es die umfangreiche Produktpalette der Firma Sachsenküchen auch in digitaler form geben. Die Vorteile liegen hier klar auf der Hand, zunächst wird die Artikelsuche deutlich vereinfacht. Angefangen von der Volltextsuche bis hin zur Suche über diverse Filter wie Abmessungen oder Funktionen der Artikel wird die Suche auch für neue Verkäufer zum Kinderspiel. Doch damit nicht genug, zu jedem Artikel werden Ausführungsvarianten und passendes Zubehör direkt angezeigt. Auch Zusatzinformationen wie z.B. Planungs- oder Pflegeinformationen sowie Bilder und Videos sind direkt am Artikel verfügbar. Entwickelt wurde das digitale Verkaufshandbuch gemeinsam mit der Firma GO-2B aus Gütersloh. „Für uns ist die Zukunft digital, so Geschäftsführer Elko Beeg. “Natürlich werden wir unseren Kunden den Übergang erleichtern indem wir zunächst weiterhin ein gedrucktes Verkaufshandbuch als Alternative zum digitalen Handbuch anbieten. Das erste Feedback auf der Messe zeigt jedoch eine sehr positive Resonanz auf die digitale Variante“. Wie wir von GO-2B noch auf der Messe erfahren haben wird auch die Integration des digitalen VKH in das Planungsprogramm WINNER bis Ende des Jahres verfügbar sein. Weitere Vorteile wie z.B. die unterjährige Aktualisierung der Artikelstruktur oder ergänzende Planungsinformationen sprechen ebenso für eine digitale Lösung. Zu guter Letzt ist der Druck von tausenden Verkaufshandbüchen, mit einer Aktualität von 12 Monaten, wenig nachhaltig. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Einführung des digitalen Verkaufshandbuches einem globalen Trend folgen, der sich in den nächsten Jahren in der gesamten Branche durchsetzen wird”.

“In Summe war die Küchenmeile für Sachsenküchen wieder eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Das widerspiegeln auch die Besucherzahlen. Mit einem Besucher-Plus von 35 % zum Vorjahr lagen die Zahlen sogar noch über dem Jahr 2019 und wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Besonders hervorzuheben ist die gestiegene Anzahl der Besucher aus dem Ausland. „Nach 8 Jahren im KCL ist unser Unternehmen in der Weltstadt der Küche nun wirklich angekommen. Wir haben uns einen festen Termin im Tour-Kalender vieler Kunden und Geschäftspartner erarbeitet und konnten erneut unter Beweis stellen, dass sich ein Besuch bei Sachsenküchen im KCL wirklich lohnt” , so der Geschäftsführer von Sachsen Küchen Elko Beeg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sachsenkuechen.de

Quelle: Sachsen Küchen