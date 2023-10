Sachsen Küchen – Messethema 2023: „NEW INSPIRATIONS“

Unter dem Motto „NEW INSPIRATIONS“ haben wir unsere Kunden und viele Interessenten aus dem In- und Ausland dieses Jahr wieder nach Löhne eingeladen. Das überwältigende Interesse hat uns sehr positiv überrascht. So konnten wir dieses Jahr in Summe 33 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher auf unserem Messestand im KCL begrüßen. Dabei hat sich die Anzahl der Interessenten mehr als verdoppelt. Wir freuen uns, dass wir immer mehr zum festen Anlaufpunkt für viele Küchenfachhändler und Wohnstudios werden.

Appartement 1

In den Gesprächen ging es sehr häufig um die zukünftige Ausrichtung bzw. Zukunftsperspektiven der Fachhändler. Angeregt wurde die Diskussion durch die komplett umgestaltete Ausstellungsfläche im KCL. In Zusammenarbeit mit unserem Architektur- und Designbüro „Chyba and Partners“ aus Italien ist eine „neue Welt“ entstanden, welche italienisches Design mit der sehr hohen fertigungs-technischen Qualität und Flexibilität von Sachsenküchen verbindet. Wir haben unseren Produkten durch innovative Planungen noch mehr Emotionalität und Eigenständigkeit gegeben. Auf diese Art und Weise sind auch für unsere Fachhandelspartner Differenzierungsmöglichkeiten noch besser sichtbar geworden. Sachsenküchen sollte der erste Ansprechpartner sein, wenn es um anspruchs-volle, individuelle Planungen geht, denn hier können wir unser gesamtes Knowhow und die Stärken unserer Fertigung am besten ausspielen.

Bereits im ersten Appartement wurde mit dem „Face-Line-Konzept“ ein neuer eigener Planungsstil präsentiert, der mit Planungstiefen, Verblendungen und Frontüberständen spielt. Verdeckte

Lichtprofile verstärken diesen Effekt und sorgen für ein Höchstmaß an Emotionalität. In Kombination mit dem neuen Regalsystem CONNECT, welches ebenfalls mit senkrechten Lichtprofilen ausgestattet werden kann, entsteht ein ganzheitliches Wohnkonzept mit hoher gestalterischer Eigenständigkeit. Für noch mehr Natürlichkeit kann bei Sachsenküchen jedes Holzdekor BILDGESETZT bestellt werden, so auch bei der neuen Casella Eiche Natur. Auch beim Korpusdekor werden hier keine Kompromisse gemacht, denn Dekorgleichheit ist bei Sachsenküchen seit vielen Jahren Standard.

Appartement 2 Ansicht

Für alle Fans nachhaltiger und natürlicher Materialien wurde das Thema Linoleum von uns weiterentwickelt. Ab sofort gibt es diese Möbelfronten auch mit integrierter Griffmulde in Nussbaum und Eiche. Im zweiten Appartement konnten sich die Besucher ein Bild von diesen hochwertigen und besonderen Materialien machen. In Kombination mit einer Arbeitsplatte aus recyceltem Stein entsteht ein sehr hochwertiges und gleichzeitig nachhaltiges Gesamtkonzept. Planerische Besonderheiten sind hier vor allem die Wandverkleidungen mit integrierten Glasschränken, sowie die Insellösung mit schwebendem Regal. Abgerundet wird die Planung durch eine Wohnraumlösung mit beleuchtetem Regalsystem und integriertem „Sekretär“.

Bild 3: Appartement 2 integrierte Griffmulde

Appartement 2 Sekretär

Neben individuellen Planungslösungen und einer Reihe neuer Modelle in Schichtstoff, Furnier und mit lackierten Oberflächen waren es dieses Jahr vor allem die „inneren Werte“ unserer Küchen, welche ein komplettes Update erfahren haben. Am augenscheinlichsten ist das neue Schubkastensystem „AccuraBox“, welches ab Januar optional angeboten wird. Dahinter verbirgt sich das Unterflursystem „AvanTec YOU“ der Firma Hettich. Mit einer 13 mm schmalen Zarge und einer Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten überzeugt das System nicht nur technisch, sondern sorgt auch für ein sehr hochwertiges Innendesign. Die Formensprache ist kompromisslos geradlinig, hier stören keine Abdeckkappen oder Löcher die makellose Schönheit. Zur Auswahl stehen zudem Design-Profile in Edelstahl und Design-Capes in Eichenfurnier, sowie zwei Beleuchtungsoptionen in Form von aufgesetzten Lichtprofilen oder hinterleuchteten Glaszargen.

AccuraBox mit Lichtprofil

Mit der Überarbeitung der „inneren Werte“ wurden auch die Klappenbeschläge der Firma BLUM auf die neueste Generation der AVENTOS-Reihe umgestellt. Neben der deutlich kompakteren Bauform wurde hier durch Optimierung der Kraftpakete der Einstellbereich erweitert und das bei vereinfachter Frontjustage. Auch die Öffnungswinkelbegrenzer wurden integriert und gehören ab sofort zum Standard.

Das neue Innendesign gepaart mit den individuellen Planungskonzepten und einer Reihe interessanter neuer Modelle macht die Kollektion für das Jahr 2024 zu einem echten Highlight. „Aufgrund der allgemein gedämpften Nachfrage“ spielt die Suche nach echten Differenzierungs-möglichkeiten im Fachhandel eine immer größere Rolle. Wie das aussehen kann, darüber konnten sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Messestand der Firma Sachsenküchen einen inspirierenden Eindruck verschaffen.

AccuraBox mit hinterleuchteter Glaszarge

Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den Produkten der Firma Sachsenküchen finden Sie unter www.sachsenkuechen.de

Quelle: Sachsen Küchen