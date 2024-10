Schauraumeröffnung von hkt Haus der Küchentechnik

Besonderes Interesse weckte der erstmals in Österreich ausgestellte Lhov Ofen von Elica. Lhov das All in One Gerät von Elica, ein multifunktioneler Alleskönner, der Dunstabzugshaube, Backofen und Kochfeld in sich vereint. Ebenso fanden die neuen X-Smartlight Beleuchtungslösungen, die im kommenden Katalog erscheinen werden, großen Anklang bei den Besuchern. Darüber hinaus wurde die Vita Gessi: die Armatur, die alles kann, ein weiteres Highlight im Bereich der Küchentechnik, vorgestellt.

Den absoluten Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Präsentation des exklusiven Badsortiments, das durch seine hochwertige Gestaltung und Funktionalität beeindruckte.

Sollten Sie die Eröffnung verpasst haben, bietet Ihnen hkt Ihr Vertriebspartner für Küchentechnik, künftig auch Schulungen in den neuen Räumlichkeiten an, bei denen Sie die Gelegenheit haben, die ausgestellten Produkte aus nächster Nähe kennenzulernen.

Die Schauraumeröffnung war ein voller Erfolg und hat hkt als führenden Anbieter im Bereich Küchentechnik und Bad weiter gestärkt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hkt.at

Quelle: hkt