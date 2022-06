SCHOCK bringt Farbe auf die EuroCucina/FTK 2022

Der „Godfather of Punk“, Iggy Pop, begrüßt die Gäste

Das Unternehmen, das mit seiner Markendarstellung immer von Neuem überrascht, hat für die EuroCucina/FTK 2022 ein aufsehenerregendes Standdesign entwickelt. Während auf beiden Außenseiten ein überlebensgroßes Konterfei des „Godfather of Punk“, Iggy Pop, die Gäste begrüßte, sorgten im Inneren hohe Bögen in verschiedenen Farben und mehrere Spiegelwände für eine optische Illusion, mit der das Motto „Colour Your Life“ zum Leben erwacht. Iggy Pop ist Markenbotschafter für SINK GREEN, das umfassende Nachhaltigkeitskonzept von SCHOCK. In dem Gang mit Infinity-Effekt waren zwei lange Kochinseln installiert. SCHOCK präsentierte neuste Trendfarben und funktionale Zubereitungsstationen. Der Stand repräsentieret eine überdimensionale Küche und stand symbolisch für das Upgrade des Küchendesigns mit SCHOCK: das Home of Colourful.

Farbenfrohes Live Cooking an der Spüle

Die Geschichte von SCHOCK ist voll von Innovationen und Farben – und darauf lag auch der Fokus bei der EuroCucina/FTK. Der Erfinder der Quarzkomposit-Spüle bekannte Farbe und die Besucher konnten unter anderem die nachhaltige Materialinnovation von SCHOCK erleben, die zu ~ 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen besteht und in einem geschlossenen Materialkreislauf recycelt werden kann. Vorgestellt wurden auch vier neue Farbtöne, welche ab Januar 2023 das Küchenleben noch bunter machen. Ebenfalls zu erleben waren zwei Food-Prep-Stationen, an denen SCHOCK seinen Gästen farbenfrohe Speisen und deren Zubereitung präsentierte.

Neue Länder, neue Kunden

Mit der Teilnahme an der EuroCucina/FTK erhöht SCHOCK einmal mehr seine internationale Markenpräsenz und stellt seine Innovationskraft in der Küche unter Beweis. „Die Messe gab uns die Möglichkeit, den Markenkern des Unternehmens SCHOCK einem noch größeren Publikum vorzustellen“, sagte Sven-Michael Funck, Geschäftsführer Vertrieb von SCHOCK.

Quelle: SCHOCK