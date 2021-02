Schüller 2020: Umsatzsteigerung auch in herausfordernden Zeiten

Diesen positiven Zuspruch gab es auch bei der Schüller Möbelwerk KG. In Herrieden konnte der Vorjahresumsatz von 554 Mio. € auf 600,8 Mio. € (+8,4 %) gehoben werden. Auch in einem schwierigen Exportumfeld erwirkte Schüller eine positive Entwicklung. Der Umsatz betrug hier 149,5 Mio. € (+4,6%), was einer Exportquote von 24,9 % entspricht. Auf den Heimatmarkt entfielen 451,3 Mio. € (+9,8 %).

Der Küchenmöbelproduzent sah es als Ansporn, trotz der herausfordernden Situation eine Reihe neuer Produkte zu lancieren. Diese wurden im Rahmen der „Schüller Innovations Tour“ zeitgemäß und innovativ auf digitalem Weg präsentiert. Vor allem die Neuheiten der Premi-ummarke next125 trafen den Nerv der Zeit. Davon zeugt die Auszeichnung mit vier hochkarätigen Designpreisen.

Ein Fokus in 2020 lag vor allem auf der Gesundheit der Mitarbeiter, mit Verantwortlichkeit im Hinblick auf alle Beteiligten der gesamten Lieferkette. So konnten dank umfangreicher Hygienemaßnahmen Corona-Erkrankungen in Herrieden weitestgehend vermieden bzw. stark eingegrenzt werden. Trotz der Pandemie wurde im Bereich der Mitarbeiterentwicklung ein weiteres Wachstum verzeichnet: die Anzahl der Beschäftigten stieg auf durchschnittlich 1.929 an.

Auch die Produktionserweiterung konnte weitergeführt werden. So übergab man das Parkhaus im August seiner Bestimmung. Das Jahr 2020 stellte ein Kernjahr der Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Produktionserweiterung am Standort Herrieden dar. Dabei wurde in Infrastruktur, Gebäude, technische Anlagen, Maschinen, Fuhrpark sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einer Summe von 69 Mio. € investiert. Ein nächster Schritt wird die Inbetriebnahme von Produktionshallen im Herbst 2021 sein.

Zudem wurde das Thema Nachhaltigkeit 2020 zielstrebig von Schüller verfolgt. Das Unternehmen trägt nun in allen drei Scope-Stufen das Siegel „Klimaneutraler Möbelhersteller“, das von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) verliehen wurde.

Ausblick 2021

Trotz den weltweiten Unsicherheiten blickt die Schüller Möbelwerk KG zuversichtlich in das Jahr 2021. So wird der Wunsch nach einem schönen Zuhause nicht abreißen. Denn auch zu Beginn des neuen Jahres bleibt die Küche angesichts geschlossener Restaurants der wohl wichtigste Raum in den eigenen vier Wänden. Hinsichtlich des Messegeschehens darf man aktuell verhalten positiv auf den Herbst blicken.

v.l.n.r.: Max Heller, Markus Schüller, Manfred Niederauer

Quelle: Schüller Küchen