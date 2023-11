Sedda wurde mit dem QUALITY AWARD 2023 ausgezeichnet

SEDDA ist die nachhaltigste Polstermöbelmarke Österreichs! Der Polsterspezialist aus Österreich erhielt in der aktuellen Marktforschungsstudie über Polstermöbelmarken in Österreich des MARKET INSTITUT die beste Bewertung im Teilbereich Nachhaltigkeit. Die repräsentative Studie bewertet die methodische Expertise heimischer Unternehmen in Hinblick auf wegweisende Kriterien, die nachhaltig die Zukunft bestimmen.

Das Familienunternehmen aus Oberösterreich konnte sich gegenüber 25 weiteren Marken in drei wichtigen Kategorien zu den besten Brands Österreich‘s zählen:

Platz 1 in Kategorie NACHHALTIGKEIT: SEDDA wird als die nachhaltigste Polstermöbelmarke auf dem österreichischen Markt bewertet.

Platz 2 in Kategorie KAUFBEREITSCHAFT: Möbelkonsumenten haben eine sehr hohe Bereitschaft die hochwertigen Premium-Polstermöbel von SEDDA zu kaufen.

Platz 3 in Kategorie PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS: Die Konsumenten empfinden das Preis-Leistungsverhältnis der oberösterreichischen Marke als hervorragend.

Seit über 60 Jahren steht SEDDA für handwerkliche Tradition mit enormer Innovationskraft. Das Unternehmen führt bereits seit 45 Jahren als 1. Polstermöbelproduzent das österreichische Qualitätsgütesiegel. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind tief in der Philosophie von SEDDA verwurzelt. Darum setzt das Unternehmen auf eine schadstoffarme Produktion mit einem Handarbeitsanteil von fast 90%. Für die Fertigung werden ausschließlich heimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Zudem kommen nur Ökotex geprüfte und allergieneutrale Stoffe, Leder und Polstermaterialien zum Einsatz. Die lösemittelfreie Verklebung der FCKW freien Schaumstoffe spart jährlich 70 000 Liter Lösemittel ein und läßt keine schädlichen Emissionen im Wohnraum aufkommen. Ein unbelastetes Wohn- und Schlafklima sorgt für gesunden Schlaf und schont die Umwelt „Um natürliche Ressourcen effizient zu nutzen, entwickeln wir unsere Herstellung immer weiter und investieren in innovative Technologien“, so Johannes Ragailler. Dieses Bestreben gipfelt in einer Recyclingquote von 93 % – die Grundlage für eine hervorragende Öko-Bilanz.

von links nach rechts: Sedda Geschäftsführer Mag. Roland Ragailler und Ursula Ragailler, Leiter MARKET Institut Prof. Dr. Werner Beutelmeyer, Sedda Marketingleiter Ragailler Johannes, MSc

Besuchen Sie Sedda auf der Messe “Alles für den Gast”, Messezentrum Salzburg, Stand 02-2023

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda